Tramp se odbio izviniti za rasistički video Obama, ali kaže da ga nije pregledao do kraja

Kratko se pojavljuju na kraju jednominutnog videa koji je izradila treća strana, a koji pojačava Trampovu tvrdnju da je pobijedio na izborima 2020. godine, iako je zapravo izgubio od Džoa Bajdena (Joe Biden). Video s teorijama zavjere ponovna je objava sadržaja s logotipom stranice Patriot News Outlet, portala naklonjenog Trampu.

Video se pojavio tokom jednog od čestih kasnonoćnih naleta objavljivanja sadržaja 79-godišnjeg američkog predsjednika na njegovom nalogu, a prikazuje nasmijana lica bivšeg predsjednika i bivše prve dame, montirana na tijela primata u džungli, dok se njišu uz pjesmu "The Lion Sleeps Tonight".

Donald Tramp (Donald Trump) je izjavio nakon što je na njegovom nalogu na društvenoj mreži Truth Social objavljen, a potom obrisan, rasistički video u kojem su Barak Obama (Barack Obama) i Mišel Obama (Michelle Obama) prikazani kao majmuni, da je naložio saradnicima da objave sporni sadržaj, ali da nije vidio taj dio snimka te da se zbog toga odbija izviniti.

Iako je Bijela kuća u početku branila video u saopćenju glasnogovornice, snimak je kasnije obrisan, a novinarima je rečeno da ga je, bez predsjednikovog znanja, objavio jedan od saradnika. Natalie Harp, Trampova saradnica i bivša voditeljica konspirativne televizije One America News, navodno ima pristup predsjednikovom nalogu na Truth Socialu.

Kao što često čini, Tramp je potkopao pokušaje saradnika da objasne njegovo ponašanje, rekavši novinarima da je ipak odobrio objavu videa.

"Nije pogledao cijeli snimak"

- Pogledao sam samo prvi dio. Nisam vidio cijeli snimak; pretpostavljam da se pri kraju pojavila neka slika koja se ljudima ne sviđa. Ni meni se ne bi svidjela. Ali nisam je vidio, samo sam pogledao prvi dio… onda sam to dao ljudima. Obično oni pogledaju cijeli snimak, ali izgleda da neko ovaj put nije i objavili su, pa smo ga skinuli - kazao je Tramp.

Upitan hoće li se izviniti, što su sugerisali i neki republikanski zvaničnici, predsjednik je reagovao oštro:

- Ne, nisam napravio grešku - rekao je Tramp o rasističkom mimu objavljenom na njegovom nalogu.

Objava izazvala ogorčenje

Do sredine jutra po istočnoameričkom vremenu u petak, objava je imala oko 5.600 lajkova, ali je izazvala ogorčenje s obje strane političkog spektra zbog korištenja otvoreno rasističkog stereotipa o prvom crnom predsjedniku SAD-a i njegovoj supruzi, oboje demokratama. Ipak, samo mali broj republikanaca se oglasio, a niko iz vrha kongresnog rukovodstva stranke.

Tim Skot (Tim Scott), senator iz Južne Karoline i jedini crni republikanac u američkom Senatu, te bivši kandidat za predsjedničku nominaciju stranke, napisao je na X-u: "Molim se da je ovo lažno jer je to najrasističkija stvar koju sam vidio iz ove Bijele kuće. Predsjednik bi to trebao ukloniti".

Bijela kuća je ranije tog jutra branila objavu i ismijavala medije zbog isticanja skandala. No, oko podneva u petak, objava je uklonjena s Trampovog naloga na Truth Socialu, a Bijela kuća je saopćila da je riječ o grešci člana osoblja.

Brisanje uz izvinjenje

Ranije je republikanski kongresmen iz Njujorka (New York) Majk Lawler (Mike Lawler) napisao: "Predsjednikova objava je pogrešna i nevjerovatno uvredljiva, bilo da je namjerna ili greška i treba biti odmah obrisana uz izvinjenje".

Trumpovu objavu, objavljenu neposredno prije ponoći u četvrtak, brzo je osudio nalog Republicans Against Trump, ali glasovi lidera Republikanske stranke nisu se čuli.

- Zašto lideri GOP-a poput lidera većine u Senatu Džona Tjuna (John Thune) i dalje stoje uz ovu bolesnu osobu? Svaki republikanac mora odmah osuditi Trampovu odvratnu mržnju - poručio je demokratski lider u Zastupničkom domu i kongresmen iz Njujorka Hakeem Džefris (Hakeem Jeffries) na X-u.

Džefris je Obame opisao kao "briljantne, suosjećajne i patriotske Amerikance", a Trampa kao "odvratnog, neuravnoteženog i malignog parazita".

Nijedan od dvojice najviših republikanaca u Kongresu, Tjun i predsjedavajući Zastupničkog doma Majk Džonson (Mike Johnson), nije dao komentar, što je navelo Čaka Šumera (Chuck Schumer), demokratu iz Njujorka i lidera manjine u Senatu, da napiše na X-u: "Rasistički. Odvratno. Grozno. Ovo je opasno i ponižava našu zemlju – gdje su senatski republikanci? Predsjednik mora odmah obrisati objavu i izviniti se Baraku i Mišel Obami, dvama velikim Amerikancima zbog kojih Donald Tramp izgleda kao mali, zavidni čovjek".

Trampov drugi mandat obilježen je epizodama otvorenog rasizma i mizoginije. Često napada Ilhan Omar (Ilhan Omar), američku kongresnicu somalijskog porijekla, nazivajući nju i druge imigrante "smećem", te je pokrenuo neviđene napade na legalne i ilegalne imigrante.