Tramp: Vode se vrlo dobri razgovori o Ukrajini, nešto bi moglo da se desi

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je danas da se vode "vrlo dobri razgovori" u vezi sa ratom između Rusije i Ukrajine, navodeći da bi kao rezultat pregovora "nešto moglo da se desi", bez dodatnog navođenja detalja.

- Veoma, veoma dobri razgovori danas, koji se tiču Rusija-Ukrajina. Nešto bi moglo da se desi - rekao je Tramp novinarima, prenio je Reuters.

Prema izvještaju Reuters jučer, koji se poziva na izvore upoznate sa pregovorima, američki i ukrajinski pregovarači razgovarali su o cilju da Rusija i Ukrajina postignu mirovni sporazum do marta. Ipak, vjerovatno je da će taj rok biti probijen zbog neslaganja oko ključnog pitanja teritorije.

Prema istim izvorima, Sjedinjene Američke Države i Ukrajina razgovarale su i o mogućnosti održavanja referenduma i izbora u maju.

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) rekao je u četvrtak da su delegacije SAD-a, Ukrajine i Rusije postigle dogovor o razmjeni 314 ratnih zarobljenika.