Ako Amerikanci napadnu, Iran će gađati baze širom Bliskog istoka i minirati Hormuz: Žele da rat bude nepodnošljivo skup

Britanski list tvrdi da bi se prvi iranski udar fokusirao na zračnu bazu Al Udeid u Kataru, jedno od najvažnijih američkih vojnih uporišta u regiji

Z. V.

7.2.2026

Iran je, prema navodima britanskog lista The Telegraph, pripremio detaljan ratni plan protiv Sjedinjenih Američkih Država. U izvještaju se tvrdi da je Teheran spreman pokrenuti napade balističkim raketama i dronovima na američke vojne baze širom Bliskog istoka u slučaju izbijanja sukoba.

Prema pisanju The Telegrapha, glavni prioritet Teherana je da eventualni američki udar izdrži uz minimalnu štetu. U okviru te strategije, Iran je premjestio ključne oružane sisteme u novoizgrađene podzemne objekte kako bi ih zaštitio od zračnih napada.

U izvještaju se navodi da Iran planira odgovoriti na svaki sukob pokretanjem masovnog napada na američku vojnu infrastrukturu na Bliskom istoku, koristeći balističke rakete i naoružane dronove.

Britanski list tvrdi da bi se prvi iranski udar fokusirao na zračnu bazu Al Udeid u Kataru, jedno od najvažnijih američkih vojnih uporišta u regiji. Nakon toga, Iran bi, prema navodima, gađao američke baze u: Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Siriji.

Višefrontovski pristup 

Cilj tih napada bio bi preplavljivanje američke protivzračne odbrane i ometanje vojnih operacija na više frontova.

Izvještaj dodaje da Iran ne bi djelovao sam. Hezbolah u Libanu i Huti u Jemenu očekuje se da se uključe kroz koordinirane napade na američke ciljeve u regiji.

Ovakav višefrontovski pristup imao bi za cilj razvlačenje američkih vojnih resursa i povećanje pritiska na Washington.

The Telegraph također navodi da Iran priprema mjere za ometanje globalnih energetskih tokova. Očekuje se da bi Teheran mogao postaviti mine u Hormuškom moreuzu, ključnom pomorskom prolazu kroz koji dnevno prolazi oko 21 milion barela nafte.

Mete raketnih i dronskih napada

Brodovi i naftni tankeri koji prolaze kroz moreuz bili bi mete raketnih i dronskih napada, tvrdi se u izvještaju.

- Iran zna da ne može pobijediti, ali može rat učiniti nepodnošljivo skupim - navodi se.

Prema navodima lista, iranski zvaničnici su svjesni da ne mogu poraziti Sjedinjene Američke Države u konvencionalnom ratu. Ipak, Teheran vjeruje da može ostvariti pobjedu pretvaranjem sukoba u ekonomski, vojno i politički nepodnošljiv teret za Vašington (Washington).

The Telegraph zaključuje da iranska strategija nije da direktno porazi SAD, već da ih prisili na povlačenje drastičnim povećanjem cijene rata.

PRIKAŽI KOMENTARE (9)
