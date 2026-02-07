Dramatične vijesti iz Ukrajine: Masovni ruski napadi širom zemlje

Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija, izvijestio je državni operater Ukrenergo.

Ukrenergo je potvrdio da su napadi u toku. "Rusija izvodi još jedan masovni napad na ukrajinska elektroenergetska postrojenja. Radovi na obnovi počet će čim sigurnosna situacija to dopusti", priopćili su.

Napadi širom zemlje

Napadi su zabilježeni širom zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Ukrajinska ratna avijacija je oko 5:30 po lokalnom vremenu izvijestila o aktivnosti bespilotnih letjelica u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodiriva. Nedugo zatim, kako javlja Suspilne pozivajući se na lokalne dopisnike, odjeknule su eksplozije u Burštinu u Ivano-Frankivskoj oblasti.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozickij upozorio je na "novu prijetnju" regiji nakon što su projektili uočeni u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ratna avijacija također je izvijestila o projektilima koji se kreću prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti.

Zbog napada su uvedena hitna isključenja struje u Kijevskoj, Odeškoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, saopćila je energetska kompanija DTEK.

Požar u skladištu Roshena

Izbio je požar u skladištima konditorske kompanije Roshen nakon napada ruskog drona. Roshen je velika međunarodna konditorska korporacija koju je osnovao bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, piše Ukrainska Pravda.

Državna služba za hitne situacije Ukrajine saopćila je kako je noćni napad dronom na grad Jahotin u Borispoljskom okrugu izazvao požar u skladišnom objektu. Iako hitne službe nisu imenovale kompaniju, korisnici na društvenim mrežama ubrzo su objekt identificirali kao vlasništvo Roshena. Tu je informaciju potvrdio i Oleksij Hončarenko, zastupnik iz stranke Europska solidarnost. U Jahotinu se nalazi logistički centar kompanije.