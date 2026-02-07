VEĆINA REGIJA BEZ STRUJE

Dramatične vijesti iz Ukrajine: Masovni ruski napadi širom zemlje

Izbio je požar u skladištima konditorske kompanije Roshen nakon napada ruskog drona

U toku su masovni ruski napadi. Društvene mreže

Z. V.

7.2.2026

Rusija je u ranim jutarnjim satima pokrenula masovni napad na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, što je izazvalo hitna isključenja struje u većini regija, izvijestio je državni operater Ukrenergo.

Ukrenergo je potvrdio da su napadi u toku. "Rusija izvodi još jedan masovni napad na ukrajinska elektroenergetska postrojenja. Radovi na obnovi počet će čim sigurnosna situacija to dopusti", priopćili su.

Napadi širom zemlje

Napadi su zabilježeni širom zemlje, uključujući i zapadnu Ukrajinu. Ukrajinska ratna avijacija je oko 5:30 po lokalnom vremenu izvijestila o aktivnosti bespilotnih letjelica u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodiriva. Nedugo zatim, kako javlja Suspilne pozivajući se na lokalne dopisnike, odjeknule su eksplozije u Burštinu u Ivano-Frankivskoj oblasti.

Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozickij upozorio je na "novu prijetnju" regiji nakon što su projektili uočeni u blizini susjedne Ternopiljske oblasti. Ratna avijacija također je izvijestila o projektilima koji se kreću prema Lavovskoj i Ivano-Frankivskoj oblasti.

Zbog napada su uvedena hitna isključenja struje u Kijevskoj, Odeškoj i Dnjipropetrovskoj oblasti, saopćila je energetska kompanija DTEK.

Požar u skladištu Roshena

Izbio je požar u skladištima konditorske kompanije Roshen nakon napada ruskog drona. Roshen je velika međunarodna konditorska korporacija koju je osnovao bivši ukrajinski predsjednik Petro Porošenko, piše Ukrainska Pravda.

Državna služba za hitne situacije Ukrajine saopćila je kako je noćni napad dronom na grad Jahotin u Borispoljskom okrugu izazvao požar u skladišnom objektu. Iako hitne službe nisu imenovale kompaniju, korisnici na društvenim mrežama ubrzo su objekt identificirali kao vlasništvo Roshena. Tu je informaciju potvrdio i Oleksij Hončarenko, zastupnik iz stranke Europska solidarnost. U Jahotinu se nalazi logistički centar kompanije.

Tramp hvali mirovne pregovore

Napad se događa dan nakon što je američki predsjednik Donald Tramp jučer izjavio da su u toku "vrlo dobri razgovori" o ratu u Ukrajini te da bi moglo doći do napretka.

- Danas su vođeni vrlo, vrlo dobri razgovori o Rusiji i Ukrajini", rekao je novinarima.

- Nešto bi se moglo dogoditi - dodao je.

- Kremlj je ranije objavio da bi se treći krug mirovnih pregovora trebao održati "uskoro" - iako tačan datum još nije određen.

Posljednji krug pregovora ove sedmice rezultirao je dogovorom o velikoj razmjeni zarobljenika, ali bez pomaka po pitanju spornih teritorija.

- Bila su to dva dana konstruktivnog i vrlo teškog rada - rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trampov posebni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) ranije je upozorio da "ostaje još značajan posao", dok je Volodimir Zelenski rekao da pregovori "nisu bili laki", ali da će Ukrajina ostati konstruktivna.

