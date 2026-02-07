Američki kongresmeni imat će uvid u necenzurirane Epstinove fajlove

Američko Ministarstvo pravde od ponedjeljka će omogućiti članovima Kongresa uvid u necenzurirane fajlove o osuđenom seksualnom prestupniku Džeferiju Epstinu (Jeffreyju Epsteinu), navodi se u pismu koje je upućeno zakonodavcima.

U pismu do kojeg je došla agencija Associated Press stoji da će zastupnici imati mogućnost pregleda necenzuriranih verzija više od tri miliona dokumenata koje je Ministarstvo pravde već objavilo kako bi ispoštovalo zakon koji je Kongres usvojio prošle godine.

Pristup fajlovima

Kako bi pristupili fajlovima, zastupnici će Ministarstvu pravde morati najaviti dolazak najmanje 24 sata ranije.

Dokumente će moći pregledati na računarima u prostorijama Ministarstva pravde. Pristup će imati isključivo izabrani zvaničnici, ne i njihovo osoblje, a bit će im dozvoljeno da prave bilješke, ali ne i elektronske kopije.

Ovaj aranžman, o kojem je prvo izvijestio NBC News, pokazuje da zakonodavci i dalje insistiraju na potpunim informacijama o Epstinu i njegovim zločinima, iako je Ministarstvo pravde već angažovalo veliki broj svojih uposlenika kako bi provelo zakon koji je Kongres usvojio prošle godine. Ministarstvo je ranije bilo na meti kritika zbog kašnjenja u objavi informacija, propusta u zaštiti ličnih podataka i fotografija žrtava te zbog toga što nije objavilo svih šest miliona dokumenata prikupljenih u vezi s Epstina.

Ipak, ključni zastupnici koji guraju inicijativu za veću transparentnost ovaj potez Ministarstva pravde opisuju kao pobjedu.

- Kada se Kongres suprotstavi, Kongres može i pobijediti - poručio je na društvenim mrežama kongresmen Ro Kana (Khanna), sponzor zakona poznatog kao Epstin Files Transparency Act.

Zlostavljanje maloljetnih djevojčica

Kana je ranije ukazivao na nekoliko emailova između Epstina i osoba čiji su podaci zacrnjeni, a za koje se čini da se odnose na seksualno zlostavljanje maloljetnih djevojčica. Objavljivanje spisa slučaja potaknulo je istrage širom svijeta o muškarcima koji su se družili s ovim utjecajnim finansijerom. I dalje, zakonodavci traže dublje razjašnjenje uloge svih koji su mogli znati za Epstinovo zlostavljanje ili su ga potencijalno pomagali i prikrivali.