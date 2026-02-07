Hiljade ljudi prisustvovalo dženazi sina Muamera Gadafija koji je ubijen u dvorištu kuće

Hiljade ljudi okupile su se u petak na dženazi ubijenog sina bivšeg libijskog vođe Muamera Gadafija (Muammara Gaddafija).

Saif al Islam Gadafi (Saif al-Islam Gaddafi), koji je nekada bio viđen kao nasljednik na mjestu lidera Libije, ubijen je u utorak u svom domu u sjeverozapadnom gradu Zintan.

Njegova dženaza u gradu Bani Valid (Bani Walid), oko 175 kilometara jugoistočno od Tripolija, okupila je hiljade Gadafijevih pristalica, gotovo 15 godina nakon što je vođa svrgnut i ubijen tokom ustanka 2011. godine podržanog od NATO-a.

Zemlja podijeljena

Libija se od tada bori da se oporavi od haosa. Zemlja ostaje podijeljena između vlade premijera Abdelhamida Deibaha (Abdelhamida Dbeibaha), koju podržava UN i koja sjedi u Tripoliju, i istočne administracije koju podržava Kalifa Haftar (Khalifa Haftar).

Deibaha je osudio ubistvo, ističući da "atentati nikada ne donose stabilnost... već produbljuju podjele".

Njegovo Ministarstvo unutrašnjih poslova ranije je najavilo da će "osigurati sigurnost sahrane" u gradu s oko 100.000 stanovnika.

Svake godine, Bani Valid obilježava godišnjicu puča iz 1969. godine, kojim je Gadafi došao na vlast, a ljudi marširaju ulicama noseći portrete bivšeg vođe i zelenu libijsku zastavu iz perioda prije Arapskog proljeća.

Prije sahrane u petak, lokalni stanovnici su nosili te portrete i zastave, uzvikivali pro-Gadafi slogane i poručivali da "krv mučenika neće biti prolivena uzalud".

Markel Sesaldi (Marcel Ceccaldi), francuski advokat koji je zastupao Saifa al-Islama, rekao je za AFP da ga je ubila "četvorka komandosa".

Vlasti su saopćile da istražuju njegovu smrt, dok počinioci ostaju u bjekstvu.

Sadi Gadafi (Saadi Gaddafi), mlađi brat Saifa al-Islama, rekao je da će njegov pokojni brat biti sahranjen "pored svog brata Kamisa Gadafija (Khamisa Gaddafija)", koji je ubijen tokom nemira 2011. godine.

Čelična vlast

Pod 40-godišnjom čeličnom vlašću svog oca, Saif al-Islam je opisan kao de facto premijer, gradeći imidž umjerenosti i reformi iako nije imao službenu funkciju.

Međutim, taj ugled je ubrzo nestao kada je obećao "rijeke krvi" u odmazdi za ustanak 2011. godine.

Te iste godine je uhapšen na osnovu naloga Međunarodnog krivičnog suda zbog navodnih zločina protiv čovječnosti, a sud u Tripoliju ga je osudio na smrt, iako mu je kasnije dodijeljena amnestija.

Godine 2021. najavio je kandidaturu za predsjednika, ali su izbori neodređeno odgođeni.