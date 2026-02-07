Izraelska vojska granatirala više područja širom Gaze uprkos primirju

Izraelska artiljerija granatirala je rano u subotu više područja širom Pojasa Gaze, dok je vojska izvela operacije rušenja zgrada istočno od Khan Younisa na jugu enklave.

Napadi su dio svakodnevnih izraelskih kršenja sporazuma o primirju koji je na snazi od 10. oktobra.

Izraelska artiljerija pogodila je više lokacija istočno od grada Gaze i istočno od mjesta Jabalia na sjeveru enklave, rekli su očevici za Anadolu.

Dodali su da je vojska izvela operacije rušenja zgrada i kuća istočno od Khan Younisa, što je izazvalo snažnu eksploziju koja se čula u velikom dijelu Pojasa Gaze.

Izraelski ratni brodovi također su otvorili vatru prema obalama Rafaha i Khan Younisa, dok je izraelski helikopter pucao iznad Rafaha.

Izrael je nastavio kršiti sporazum o primirju uprkos januarskoj objavi američke administracije da je počela druga faza sporazuma. Ta faza uključuje dodatno izraelsko povlačenje iz Gaze i pokretanje napora za obnovu, za koje Ujedinjene nacije procjenjuju da će koštati oko 70 milijardi dolara.

Primirje je zaustavilo izraelsku ofanzivu koja je počela u oktobru 2023. godine, u kojoj je ubijeno gotovo 72.000 Palestinaca, a više od 171.000 ih je ranjeno, dok je uništeno oko 90 posto infrastrukture Gaze.

Uprkos primirju, izraelska vojska nastavila je s kršenjima, pri čemu je ubijeno 574 Palestinaca, a 1.518 ih je ranjeno, prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi.