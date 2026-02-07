Aragči: Ako nas SAD napadne, gađat ćemo američke baze na Bliskom istoku

Iran će napasti američke vojne baze na Bliskom istoku ukoliko bude napadnut od strane Sjedinjenih Američkih Država, čije su snage u posljednje vrijeme dodatno ojačale prisustvo u regiji, izjavio je u subotu iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araqchi). On je naglasio da bi takav odgovor bio usmjeren isključivo na američke ciljeve te da se ne bi trebao tumačiti kao napad na zemlje domaćine u kojima se baze nalaze.

Aragčijeva izjava dolazi dan nakon što su Teheran i Vašington najavili nastavak indirektnih pregovora o iranskom nuklearnom programu, koje su obje strane ocijenile pozitivnim, prenosi Reuters.

Nastavak nuklearnih pregovora

Govoreći za katarsku televiziju Al Jazeera, Aragči je kazao da datum naredne runde pregovora još nije preciziran, ali je američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio da bi se razgovori mogli nastaviti već početkom naredne sedmice.

- I mi i Vašington smatramo da bi se pregovori trebali održati uskoro - rekao je Aragči.

Tramp je ranije zaprijetio mogućim napadom na Iran, paralelno s jačanjem američke mornarice u regiji, zahtijevajući od Teherana da odustane od obogaćivanja urana, koje se smatra potencijalnim putem ka razvoju nuklearnog oružja, te da zaustavi razvoj balističkih projektila i podršku oružanim grupama širom Bliskog istoka. Iranske vlasti već dugo odbacuju optužbe da imaju namjeru proizvesti nuklearno oružje.

Uvjeti za dijalog

Iako su i Iran i Sjedinjene Američke Države pokazali spremnost za oživljavanje diplomatije u vezi s dugotrajnim nuklearnim sporom, Aragči je odbacio mogućnost proširenja pregovora na druga pitanja.

- Svaki dijalog zahtijeva uzdržavanje od prijetnji i pritisaka. Sa Vašingtonom razgovaramo isključivo o našem nuklearnom programu. Ni o jednom drugom pitanju ne pregovaramo sa SAD-om - poručio je Aragči.

Iran insistira na priznanju svog prava na obogaćivanje urana te upozorava da bi uključivanje raketnog programa u pregovore zemlju učinilo ranjivom na moguće izraelske napade.

"Gađat ćemo baze, a ne zemlje domaćine"

U junu prošle godine Sjedinjene Američke Države su se uključile u završnu fazu dvanaestodnevne izraelske kampanje bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja. Teheran je tada odgovorio raketnim napadom na američku bazu u Kataru, državi koja održava dobre odnose i s Iranom i sa SAD-om. Iran tvrdi da je nakon toga obustavio aktivnosti obogaćivanja urana.

U slučaju novog američkog napada, Aragči je najavio sličan odgovor.

- Ne bismo mogli napasti američki teritorij, ali ćemo gađati njihove baze u regiji. Nećemo napadati susjedne zemlje, već ćemo ciljati američke baze koje se nalaze na njihovoj teritoriji. Između toga postoji velika razlika - rekao je.