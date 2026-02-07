Tramp vjeruje da Teheran želi sporazum: "Oni znaju kakve će biti posljedice ako se dogovor ne postigne"

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da Iran pokazuje jasnu želju za postizanjem dogovora nakon, kako je rekao, "dobrih razgovora" održanih u Omanu.

- Moramo vidjeti o kakvom se dogovoru radi. Ali čini se da Iran veoma želi postići dogovor - rekao je Tramp novinarima tokom leta u predsjedničkom avionu Air Force One.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, Tramp se osvrnuo i na američke vojne aktivnosti u regiji.

- Imamo veliku armadu i snažan brodarski kontingent koji se kreće u tom pravcu i uskoro će stići. Vidjet ćemo kako će se to dalje odvijati - kazao je.

Teške posljedice

Tramp je najavio nastavak razgovora početkom naredne sedmice, uz upozorenje Iranu da će posljedice biti ozbiljne ukoliko pregovori ne dovedu do dogovora.

- Ponovo ćemo se sastati početkom naredne sedmice. Oni žele dogovor, Iran želi dogovor, i tako treba da bude. Oni znaju kakve će biti posljedice ako se dogovor ne postigne. Ako ne dođe do dogovora, posljedice će biti izuzetno teške - naglasio je Tramp.

Istakao je da ne dolazi u obzir bilo kakav sporazum koji bi Iranu omogućio posjedovanje nuklearnog oružja.

- Jedna stvar je jasna od samog početka – nema nuklearnog oružja. Da smo mogli postići takav dogovor prije dvije godine, uradili bismo to, ali tada nisu bili spremni. Sada su spremni na mnogo više nego prije godinu i po, pa čak i prije godinu dana. Ne zaboravite da ovaj proces traje tačno godinu dana i da smo s njima počeli nekoliko mjeseci nakon početka ovog mandata - rekao je Tramp.

Indirektni razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana održani su u petak u Omanu.

"Dobar početak"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) opisao je te razgovore kao "dobar početak", naglašavajući da bi proces mogao biti nastavljen ukoliko se prevaziđe atmosfera nepovjerenja između dvije strane. Dogovoreno je da se dijalog nastavi, te da bi se delegacije ponovo mogle sastati u Maskatu u narednom periodu.

Omanski ministar vanjskih poslova Badr Albusaidi izjavio je da su razgovori bili "veoma ozbiljni", te da su doprinijeli jasnijem sagledavanju stavova obje strane i identifikaciji oblasti u kojima postoji prostor za napredak.

Iran i Sjedinjene Američke Države nastavili su indirektnu nuklearnu diplomatiju nakon višesedmičnih pojačanih tenzija, koje su dodatno podgrijane Trampovim prijetnjama mogućim vojnim djelovanjem protiv Irana.

Dodatne carine

Ranije je Donald Tramp potpisao izvršnu naredbu kojom se uvode dodatne carine na uvoz proizvoda iz zemalja koje kupuju robu ili usluge iz Irana, saopćila je Bijela kuća.

U dokumentu se navodi da "počevši od datuma stupanja na snagu ove naredbe, može biti uvedena dodatna ad valorem carinska stopa, na primjer 25 posto, na robu uvezenu u Sjedinjene Američke Države koja potiče iz bilo koje zemlje koja direktno ili indirektno kupuje, uvozi ili na drugi način pribavlja robu ili usluge iz Irana".

Administracija iz Vašingtona smatra neophodnim produženje nacionalnog vanrednog stanja, koje su Sjedinjene Američke Države ranije formalno proglasile kako bi opravdale druge ekonomske mjere protiv Irana. U dokumentu se ističe da postupci i politike Irana i dalje "predstavljaju neuobičajenu i izuzetnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici i ekonomiji Sjedinjenih Američkih Država".