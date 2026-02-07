Video / Dječak nožem ranio pet osoba: Nakon napada umočio ruku u krv i nacrtao svastiku

Petnaestogodišnji maloljetnik nožem je povrijedio najmanje pet osoba u studentskom domu Medicinskog fakulteta u gradu Ufi, a prema posljednjim informacijama, dvoje povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju, prenose ruski mediji. Još tri osobe su hospitalizirane, a njihovo zdravstveno stanje ljekari ocjenjuju kao srednje teško. Među povrijeđenima se nalazi i jedno dijete, koje je također prebačeno na liječenje u gradsku bolnicu.

Napad se dogodio u studentskom domu Medicinskog univerziteta, a informaciju je potvrdila i portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk. Prema njenim riječima, napadač je povrijedio pet osoba, među kojima je i jedan policijski službenik, dok pojedini izvori navode da su ranjena dva policajca. Osumnjičeni je nakon incidenta priveden, ali je tokom hapšenja sebi nanio povrede, zbog čega je zadržan na bolničkom liječenju. Kako je saopćio ministar zdravlja Republike Baškortostan Ajrat Rahmatulin, njegovo zdravstveno stanje je teško i smješten je u dječju bolnicu.