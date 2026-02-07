Orban: Ukrajina je neprijatelj Mađarske

Viktor Orban, mađarski premijer, izjavio je danas, 7. februara, da je Ukrajina neprijatelj Mađarske jer je zahtijevala od Brisela da Mađarska ne dobija jeftine ruske energente.

Orban je tokom mitinga u Sombatelju, na zapadu Mađarske, kazao da Ukrajinci moraju prestati sa stalnim zahtjevima u Briselu koji žele da isključe Mađarsku iz dobivanja povoljne ruske energije, prenio je portal Hirado.hu.

- Dok god Ukrajina to radi, naš neprijatelj krši naše elementarne interese - naveo je Orban.

On je dodao da bi Mađarska, bez ruskog nafte i gasa, morala plaćati višestruko više nego sada.

Orban je istakao da Ukrajina ne bi trebala postati članica Evropske unije u bližoj budućnosti jer, kako je naveo, Kijev predstavlja stalnu ratnu prijetnju.

Također je upozorio da bi eventualno članstvo Ukrajine u EU moglo uništiti srednjoevropsku poljoprivredu i ekonomiju, s obzirom na niže cijene ukrajinskih proizvoda.

- Moramo sarađivati sa Ukrajincima, ali ni pod razno ne smije biti govora o članstvu - zaključio je Orban.