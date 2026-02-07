Netanjahu će sastati s Trampom kako bi razgovarali o pregovorima u Iranu

Iz kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopćeno je da će se u srijedu u Vašington sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o Iranu.

- Premijer smatra da svi pregovori moraju uključivati ograničavanje balističkih projektila i prestanak podrške iranskoj osi - navodi se u kratkom saopćenju Netanjahuovog ureda.

Sjedinjene Američke Države i Iran održali su u petak indirektne razgovore u Omanu, koji su, čini se, vratili proces na početnu tačku kada je riječ o pristupu diskusiji o nuklearnom programu Teherana.

Tramp je više puta zaprijetio upotrebom sile kako bi prisilio Iran na postizanje sporazuma o nuklearnom programu.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči rekao je novinarima u petak da se "nuklearni pregovori i rješavanje ključnih pitanja moraju odvijati u mirnoj atmosferi, bez tenzija i prijetnji".