Tramp o videu na kojem su Obame prikazani kao majmuni: Nisam pogriješio

Donald Tramp odbio je da se izvini nakon što je na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social objavljen video u kojem su Barak Obama i Mišel Obama prikazani kao majmuni, poručivši da nije napravio grešku. Bijela kuća je u početku branila objavu, da bi je nekoliko sati kasnije uklonila, navodeći da je video objavljen greškom člana osoblja, piše Sky News.

Sporni sadržaj pojavio se pred kraj videa u kojem se ponavljaju ranije opovrgnute tvrdnje da su predsjednički izbori 2020. godine, koje je Tramp izgubio od Dže Bajdena, bili pokradeni. U isječku koji traje dvije sekunde, objavljenom na Trampovoj vlastitoj društvenoj mreži, Obame su prikazane kao majmuni koji skaču u ritmu pjesme "The Lion Sleeps Tonight". Video je uklonjen otprilike 12 sati nakon objavljivanja.

Video objavljen greškom

Zvaničnik Bijele kuće izjavio je da je video objavljen "greškom" te da je sadržaj u međuvremenu uklonjen. Kasnije, tokom leta predsjedničkim avionom Air Force One, američki predsjednik rekao je da "naravno" osuđuje rasističke dijelove videa, ali je novinarima poručio da se neće izvinjavati. Također nije precizirao hoće li biti sankcionisan zaposlenik koji je objavio snimak.

- Ne, nisam pogriješio - rekao je Tramp, dodavši da nije pogledao cijeli video. "Pogledao sam početak. Bilo je u redu."

Zatim je dodatno pojasnio: "Pogledao sam prvi dio i on se zaista odnosio na biračke prevare i izborne mašine, na to koliko je sve korumpirano i odvratno. Nakon toga sam to proslijedio ljudima. Oni obično pogledaju cijeli sadržaj. Pretpostavljam da ovaj put neko to nije uradio i da je snimak objavljen. Uklonili smo ga čim smo saznali."

Val osuda širom političkog spektra

Objava je izazvala snažne osude širom političkog spektra, a dodatne kritike uslijedile su i zbog početne reakcije Bijele kuće.

Kamala Haris, Trampova demokratska protivnica na predsjedničkim izborima 2024. godine, izjavila je: "Niko ne vjeruje u ovo zataškavanje iz Bijele kuće, naročito zato što su u početku branili objavu. Svima nam je jasno ko je Donald Tramp i u šta vjeruje."

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Njusom, u objavi na mreži X, optužio je predsjednika za "odvratno ponašanje", dodavši: "Apsolutno svaki republikanac mora ovo osuditi. Odmah."

Lider demokrata u Senatu Čak Šumer napisao je na X-u: "Rasistički. Podlo. Odvratno. Ovo je opasno i sramoti našu zemlju – gdje su republikanci u Senatu?" Šumer je pozvao Trampa da se izvini Obamama, nazivajući ih "dvoje velikih Amerikanaca zbog kojih Donald Tramp izgleda kao sitan, zavidan čovjek".

Ben Rouds, bivši zamjenik savjetnika za nacionalnu sigurnost u Obaminoj Bijeloj kući, reagovao je nazvavši Trampa "mrljom u našoj historiji".

- Neka Trampa i njegove rasističke sljedbenike progoni činjenica da će buduće generacije Amerikanaca Obame pamtiti kao voljene ličnosti, dok će njega izučavati kao mrlju u našoj historiji - napisao je Rouds na X-u.

Džordž Konvej, bivši suprug Keli-En Konvej, koja je vodila Trampovu uspješnu predsjedničku kampanju 2016. godine, podsjetio je na tekst koji je napisao 2019. godine, u kojem je Trampa opisao kao "rasistu". Grupa Republikanci protiv Trampa kratko je poručila: "Nema dna."

Reakcija Bijele kuće

Prije nego što je sporni video uklonjen, portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit branila je objavu, tvrdeći da se radi o dijelu dužeg videosadržaja u kojem su različiti političari prikazani kao životinje.

- Ovo je dio internetskog meme videa u kojem je predsjednik Tramp prikazan kao kralj džungle, dok su demokrate predstavljene kao likovi iz Kralja lavova. Molim vas da prestanete s lažnim zgražanjem i da danas izvještavate o nečemu što je Amerikancima zaista važno - kazala je Levit.

Donald Tramp godinama je poznat po napadima na Baraka Obamu, svog prethodnika na mjestu predsjednika, te je bio jedan od najglasnijih zagovornika teorije zavjere o Obaminom porijeklu. Ta teorija dovodila je u pitanje činjenicu da je Obama rođen na Havajima, tvrdeći da je zapravo rođen u Keniji i da zbog toga nije imao pravo obavljati predsjedničku funkciju. Obama je 2011. godine objavio svoj rodni list, a Tramp je 2016. godine javno priznao da je njegov prethodnik rođen u Sjedinjenim Američkim Državama.