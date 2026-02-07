U Keniji otkrivene lažne bh. vize, razbijena mreža krijumčara ljudi

Na jednom od najprometnijih avio-čvorišta Istočne Afrike provedena je visokorizična sigurnosna operacija koja je razotkrila mračnu stranu ilegalnih migracija i pokušaja dolaska do evropskog kontinenta.

Kako prenose afrički mediji, u akciji usmjerenoj protiv organizovanog kriminala, detektivi na Međunarodnom aerodromu Jomo Kenjata (JKIA) u Najrobiju presjekli su sofisticirani lanac trgovine ljudima, uhapsivši četiri osumnjičene osobe i zaplijenivši veći broj falsifikovanih međunarodnih putnih dokumenata.

Ovo hapšenje, kako se navodi, još jednom pokazuje koliko su globalne mreže krijumčara duboko ukorijenjene u različite sfere društva. Posebno zabrinjava otkriće falsifikovanih bosanskohercegovačkih, ali i britanskih viza, što ukazuje na opasnu evoluciju taktika koje koriste trgovci ljudima. Umjesto klasičnih ruta, oni se sve češće odlučuju za složena, višefazna putovanja, osmišljena kako bi izbjegli sigurnosne provjere i otkrivanje.

Operacija u dvije faze

Prema pisanju medija, operaciju je izveo sigurnosni tim sastavljen od više policijskih sektora, a cijela akcija odvijala se u dvije faze.

U prvoj fazi, detektivi su operativnim radom identifikovali Imana Diba, putnika koji je pokušao da se ukrca na let za Amsterdam. U njegovim putnim dokumentima pronađena je skrivena falsifikovana bosanskohercegovačka viza – ruta koju, prema navodima istražitelja, često koriste migranti koji pokušavaju ući u Evropu. Njegovo hapšenje pokrenulo je brzu lančanu reakciju, koja je istražitelje dovela do njegove navodne pomagačice Samire Dib, uhapšene ubrzo nakon toga. Policijski izvori navode da se vjeruje kako je Samira ključni logistički posrednik u široj mreži koja organizuje krijumčarenje ljudi preko više kontinenata.

Promjena trenda

Istovremeno, u okviru druge operacije, uhapšen je Ahmed Eltajeb, državljanin Sudana, koji je pokušao pobjeći u Ujedinjeno Kraljevstvo koristeći falsifikovanu boravišnu dozvolu. Njegovo privođenje potom je dovelo i do hapšenja Abdulahija Alija, državljanina Kenije, za kojeg se sumnja da je glavni organizator cijele operacije.

Mediji dodatno navode da takozvana "bosanskohercegovačka veza" i otkrivanje lažnih viza ukazuju na promjenu trenda, prema kojem krijumčari koriste takozvane "nešengenske evropske zemlje" kao "lakše prolazne tačke", iz kojih se migranti kasnije pokušavaju prebaciti u Zapadnu Evropu.

Ova hapšenja uslijedila su nakon unapređenja digitalnog nadzora i biometrijskih kontrola na aerodromu JKIA, što je, prema zvaničnim navodima, direktan odgovor na globalne prijetnje povezane s terorizmom i trgovinom ljudima.