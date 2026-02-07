Obitelj u Americi tuži Teslu: Mladić izgorio nakon nesreće, nije mogao otvoriti vrata automobila

Obitelj 20-godišnjeg studenta Samuela Trembletta podigla je tužbu protiv tvrtke Elona Muska nakon što je mladić preminuo zarobljen u gorućem automobilu Tesla. U tužbi se navodi da je Samuel poginuo jer zbog neispravnog dizajna vrata nije mogao pobjeći iz vozila koje se zapalilo nakon prometne nesreće prošle godine, piše UNILAD.

Samuel Trembett preminuo je 29. oktobra 2025. u gradu Easton u Masačusetsu, a njegova obitelj sada, više od tri mjeseca nakon tragedije, traži odštetu od Tesle, tvrdeći da je Model Y iz 2021. godine bio neispravan. U tužbi podnesenoj Saveznom sudu u Masačusetsu stoji da se automobil zapalio nakon sudara, a Samuel je ostao zarobljen u njemu.

- Zadobio je katastrofalne toplinske ozljede i preminuo od udisanja dima - navodi se u dokumentu do kojeg je došao časopis PEOPLE. Samuelova majka, Džeklin Tremblet, tvrdi da je njen sin preživio inicijalni sudar u kojem je njegov Model Y udario u drvo.

U tužbi spomenuto još 15 sličnih nesreća

Vozilo se zapalilo nekoliko trenutaka kasnije, ali Samuel nije mogao izaći zbog, kako se navodi, "neispravnog i nerazumno opasnog elektroničkog sistema kvaka na vratima". U tužbi se citira i njegov poziv hitnoj službi nakon nesreće:

- Ne mogu disati, gori. Molim vas, pomozite. Umrijet ću. Umirem... U pomoć... U pomoć - rekao je. Policajci koji su stigli nisu uspjeli ugasiti plamen, a za potpuno gašenje požara bilo je potrebno četiri sata.

- Budući da nije mogao otvoriti vrata, Tremblet je bio zarobljen u Tesli i preminuo od toplinskih ozljeda i udisanja dima prije nego što su ga mogli spasiti - stoji u tužbi. U dokumentu se također spominje 15 drugih nesreća u kojima su ljudi poginuli jer nisu mogli otvoriti vrata vozila.

Tesla navodno radi na redizajnu

- Iako su Teslini inženjeri upozoravali da ovakav dizajn predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik, Musk je odbio odobriti sigurniju alternativu. Tesla i dalje proizvodi i prodaje vozila s neispravnim i nerazumno opasnim automatskim kvakama na vratima - stoji u tužbi.

Obitelj traži odštetu ne samo zbog smrti, već i zbog nemara te bola i patnje koju je Samuel pretrpio. Forbes je izvijestio da je jedan od Teslinih direktora u rujnu izjavio da tvrtka radi na redizajnu kvaka.

Tesla je u decembru ažurirala internetsku stranicu, navodeći da će se u slučaju teškog sudara upaliti svjetla upozorenja radi bolje vidljivosti, a "vrata će se automatski otključati za pristup hitnih službi".

U osmrtnici pogrebnog poduzeća Dahlborg-MacNevin, Samuel je opisan kao osoba "puna života i energije" te netko tko je "duboko mario za svoje prijatelje i bio poznat po dobrom srcu, odanosti i iskrenosti".