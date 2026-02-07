Tramp nije pristao na ključni uslov, poznato i kada bi mogao napasti Iran

Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da Iran pokazuje snažnu želju za postizanjem dogovora, ali je naglasio da Sjedinjene Američke Države tek trebaju vidjeti o kakvom se tačno prijedlogu radi. Ove izjave, koje prenosi Axios, prva su zvanična reakcija iz Vašingtona nakon pregovora održanih u Omanu između američkih i iranskih predstavnika, prenosi Blic.

Šutnja američkih pregovarača i Trampova rečenica "moramo da vidimo kakav je to dogovor" sugerišu da u Vašingtonu i nisu previše zadovoljni dešavanjima u Omanu u petak.

Novinar Barak Ravid, koji ima provjerene izvore, piše da su se Stiv Vitkof, glavni američki pregovarač, i Abas Aragči, iranski ministar vanjskih poslova, susreli licem u lice nakon najmanje dva kruga posrednih razgovora, u kojima su omanski diplomati prenosili poruke između dvije strane.

Šta je Vitkof shvatio

Ako je Ravid u pravu, Vitkof je mogao dobiti precizniji uvid u iranske stavove, koji su već dobro poznati, ali vještina pregovaranja je u tome da se pročita koliko su deklarisani stavovi podložni promjenama.

The Wall Street Journal ocjenjuje da Iran, prema izvještajima državnih medija, pokušava razvlačiti pregovore. Aragči je jasno poručio američkoj strani da Teheran neće pristati na prekid obogaćivanja uranijuma niti na njegovo premještanje izvan zemlje, što predstavlja odbijanje ključnog zahtjeva SAD-a.

- Svaki dijalog zahtijeva uzdržavanje od prijetnji i pritisaka. Teheran razgovara isključivo o svom nuklearnom pitanju. O drugim pitanjima ne raspravljamo sa SAD-om - rekao je Aragči, dodajući da razgovor o balističkom programu apsolutno ne dolazi u obzir.

Agencija Cipher Brief, koja prati diplomatske i obavještajne teme, navodi da je Aragči prvi krug pregovora opisao kao "dobar početak", što u diplomatskom jeziku znači da niko nije napustio prostoriju ljut ili besan. Iranski ministar smatra da je ključno prevazići "manjak povjerenja" kako bi se definirali "okviri novih pregovora".

Teheran pokazao otvorenost

Anonimni diplomata izjavio je za Reuters da je Teheran pokazao spremnost za razgovore o "nivou i čistoći" uranijuma, kao i o potencijalnim alternativnim aranžmanima, uključujući i regionalni konzorcijum.

Međutim, Iran je postavio nekoliko zahtjeva, uključujući "trenutno i efikasno ublažavanje sankcija u bankarskom i naftnom sektoru, kao i uklanjanje američkih vojnih kapaciteta u regionu".

Moguća je taktika produžavanja pregovora, po tzv. ruskom modelu, kako bi se Tramp doveo u poziciju da vojna akcija protiv Irana postane nepovoljna, posebno pred ljeto i početak kampanje za izbore na polovini mandata. Njegova biračka baza i neopredijeljeni birači uglavnom su protiv vojnog angažmana, naročito na Bliskom istoku.

Trampova izjava u avionu da se "ne žuri" sa vojnom opcijom ide u prilog Teheranu, jer Iran procjenjuje da je sada spreman učiniti mnogo više nego prije godinu dana kako bi postigao sporazum. Ova izjava je u koliziji s informacijama američkih medija i mogla bi odražavati Vitkofovo nerazumijevanje suštine pregovora.

Tržišta i vojne prijetnje

Najava nastavka pregovora nije ublažila zabrinutost tržišta: barel nafte tipa Brent premašio je 68 dolara. Hedž fondovi procjenjuju da će cijene ostati visoke jer prijetnja vojnim sukobom SAD i Irana nije nestala.

JP Morgan Chase u geopolitičkoj analizi procjenjuje:

- Uprkos nedavnim diplomatskim pregovorima, vidimo visoku vjerovatnoću američke vojne akcije protiv Irana u narednim sedmicama.

Analiza dalje navodi:

- Procjenjujemo da su prijetnje Vašingtona Iranu podigle cijenu nafte za šest dolara. Tržišni modeli daju gotovo 60 posto šansi da će SAD napasti Iran do marta.

Ako se ova procjena ostvari, globalna javnost bi mogla biti svjedok rata koji počinje odmah nakon Zimskih olimpijskih igara, slično kako je Putin čekao završetak ZOI u Kini 2022. prije napada na Ukrajinu.

Analitičari banke smatraju da Iran nije spreman na značajne ustupke, jer bi to u očima domaće javnosti pokazalo slabost režima, što je u ovom trenutku presudno, i u regionalnim okvirima.

Takav razvoj događaja stavlja Trampa u poziciju da mora reagovati.