FSB: U Dubaiju priveden ruski državljanin, osumnjičen da je pucao na Aleksejeva, izručen je Rusiji

Ruska Federalna služba bezbjednosti (FSB) saopštila je u danas da je muškarac osumnjičen da je pucao na visokog ruskog vojnog obavještajnog oficira Vladimira Aleksejeva u Moskvi priveden u Dubaiju i izručen Rusiji.

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev, zamjenik načelnika GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, pogođen je iz vatrenog oružja više puta u Moskvi u petak, naveli su istražitelji. Nakon pucnjave je operisan, prenijeli su ruski mediji.

FSB je saopštio da je u Dubaiju priveden ruski državljanin po imenu Ljubomir Korba, pod sumnjom da je pucao.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužio je Ukrajinu da stoji iza pokušaja atentata, za koji je rekao da je imao za cilj sabotiranje mirovnih pregovora. Ukrajina je saopštila da nema nikakve veze s pucnjavom.

Aleksejevljev nadređeni, admiral Igor Kostjukov, načelnik GRU-a, predvodi rusku delegaciju u pregovorima s Ukrajinom u Abu Dabiju o bezbjednosnim aspektima potencijalnog mirovnog sporazuma.

Ruski list Komersant je juče prenio sa će dvije osobe koje su osumnjičene za pokušaj atentata na Aleksejeva "uskoro biti saslušane".