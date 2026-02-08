Izvršni direktor Vašington posta podnio ostavku, tri dana poslije otpuštanja trećine novinara

Izvršni direktor Washington posta Vil Luis izjavio je u subotu da podnosi ostavku, tri dana pošto je taj ugledni američki list objavio otpuštanje trećine svoje redakcije.

Luis je saopštio da odlazi u e-mailu u dva pasusa upućenom zaposlenima u listu, ukazujući da je, dvije godine od početka transformacije, sada "pravo vrijeme" za njega da se povuče.

Finansijski direktor Washington posta Džef D'Onofrio imenovan je za privremenog izvršnog direktora.

Ni Luis ni milijarder, vlasnik Washington posta Džef Bezos (Jeff Bezos) nisu bili prisutni na sastanku sa članovima redakcije kada su objavljena otpuštanja u srijedu.

Otpuštanja bila očekivana

Iako su otpuštanja bila očekivana, bila su veća nego što se mislilo, i kao rezultat je zatvorena čuvena sportska redakcija lista, otpušteno fotografsko osoblje i došlo je do velikih smanjenja osoblja odgovornog za izvještavanje iz samog Vašingtona i iz inostranstva.

Ovo se dogodilo pored rasprostranjenog odlaska talentovanih novinara posljednjih godina iz lista koji je izgubio hiljade pretplatnika poslije Bezosovog naređenja krajem 2024. godine, pred kraj predsjedničke kampanje, da ne pruži podršku demokratskoj predsjedničkoj kandidatkinji Kamali Haris (Harris), i preusmjeravanja sekcije "Mišljenja" u konzervativnijem smjeru.

Luis, koji je rođen u Velikoj Britaniji, prethodno je bio generalni direktor Volstrit Džurnala, a Vašington post je preuzeo u januaru 2024. godine. Njegovo vođstvo lista od početka je bilo uzburkano, obilježeno otpuštanjima i neuspjelim planom reorganizacije koji je doveo do odlaska glavne urednice Seli Bazbi.

Poslije ovonedjeljnih otpuštanja upućeni su neki pozivi Bezosu da ili poveća svoju investiciju u list ili da ga proda nekome ko će preuzeti aktivniju ulogu. Luis je u svojoj poruci hvalio Bezosa:

- Ova institucija ne može da ima boljeg vlasnika - rekao je on.

- U vrijeme dok sam vodio list donesene su teške odluke da se osigura održiva budućnost za Washington post, tako da može mnogo godina unaprijed da objavljuje visokokvalitetne, objektivne vijesti milionima korisnika svakog dana - rekao je Luis.

Oglasio se sindikat

Sindikat Washington posta, koji predstavlja zaposlene, ocijenio je da je Luis odavno trebalo da ode.

- Njegovo nasljeđe biće pokušaj uništenja velike američke novinarske institucije. Ali nije prekasno da se spasi Post. Džef Bezos mora odmah da povuče otpuštanja ili da proda list nekome ko je spreman da investira u njegovu budućnost - naveo je sindikat.

Bezos nije pomenuo Luisa u saopštenju u kome je rekao da su D'Onofrio i njegov tim u položaju da vode list u "uzbudljivo i uspješno novo poglavlje".

D'Onofrio, koji je došao u list prošlog juna, u poruci zaposlenima napisao je da završavaju nedjelju promjena sa još promjena.

- Ovo je izazovno vrijeme širom medijskih organizacija i Post, nažalost, nije izuzetak - napisao je D'Onofrio i izrazio uvjerenje da će prebroditi ekonomske teškoće u promjenljivom okruženju za tu industriju.