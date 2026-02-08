PREMIJERKA ITALIJE

Meloni: Oni koji su protestovali protiv Olimpijskih igara su neprijatelji Italije

Džorđia Meloni. Facebook

Z. V.

8.2.2026

Italijanska premijerka Džorđija Meloni (Giorgia Meloni) osudila je demonstrante protiv Olimpijskih igara kao "neprijatelje Italije" nakon nasilja na protestima u Milanu sinoć i sabotažnih napada na nacionalnu željezničku mrežu.

Incidenti su se dogodili prvog punog dana takmičenja na Zimskim igrama koje Milano organizuje zajedno s alpskim gradom Cortinom d'Ampezzo.

Meloni je pohvalila hiljade Italijana za koje je rekla da rade na tome da Igre prođu glatko i predstave pozitivno lice Italije.

- Zatim tu su i oni koji su neprijatelji Italije i Italijana, koji protestuju protiv Olimpijskih igara i postižu da se te slike emitiraju na televizijskim ekranima širom svijeta, nakon što su drugi presjekli željezničke kablove kako bi spriječili polazak vozova - napisala je Meloni na Instagramu.

Hiljade demonstranata na ulicama

Grupa od oko 100 demonstranata bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se odvojila od dijela demonstranata u Milanu.

Procjenjuje se da je 10.000 ljudi izašlo na gradske ulice u znak protesta zbog troškova stanovanja i ekoloških problema povezanih s Igrama.

Demonstranti su nosili transparente osuđujući niz problema, od korištenja umjetnog snijega i sječe drveća do krize stanovanja u finansijskoj i modnoj prijestolnici Italije.

Uticaj na okoliš

Kritičari ZOI-a žale se na uticaj infrastrukture na krhki planinski okoliš, kao i na široko rasprostranjenu upotrebu umjetnog snijega za koji se intenzivno troše energija i voda. 

Drugi kažu da je za mnoge Milano postao grad u kojem više ne mogu živjeti zbog rastućih troškova života usred priljeva bogatih novih stanovnika privučenih poreznom shemom.

Također se protestvovalo zbog prisutnosti agenata američke imigracijske i carinske službe (ICE) kao dijela osiguranja američke delegacije. Policija je upotrijebila vodene topove kako bi uspostavila red i privela šest osoba.

# OLIMPIJSKE IGRE
# GIORGIA MELONI
