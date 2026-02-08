Meloni: Oni koji su protestovali protiv Olimpijskih igara su neprijatelji Italije

Italijanska premijerka Džorđija Meloni (Giorgia Meloni) osudila je demonstrante protiv Olimpijskih igara kao "neprijatelje Italije" nakon nasilja na protestima u Milanu sinoć i sabotažnih napada na nacionalnu željezničku mrežu.

Incidenti su se dogodili prvog punog dana takmičenja na Zimskim igrama koje Milano organizuje zajedno s alpskim gradom Cortinom d'Ampezzo.

Meloni je pohvalila hiljade Italijana za koje je rekla da rade na tome da Igre prođu glatko i predstave pozitivno lice Italije.

- Zatim tu su i oni koji su neprijatelji Italije i Italijana, koji protestuju protiv Olimpijskih igara i postižu da se te slike emitiraju na televizijskim ekranima širom svijeta, nakon što su drugi presjekli željezničke kablove kako bi spriječili polazak vozova - napisala je Meloni na Instagramu.

Hiljade demonstranata na ulicama

Grupa od oko 100 demonstranata bacala je petarde, dimne bombe i boce na policiju nakon što se odvojila od dijela demonstranata u Milanu.

Procjenjuje se da je 10.000 ljudi izašlo na gradske ulice u znak protesta zbog troškova stanovanja i ekoloških problema povezanih s Igrama.

Demonstranti su nosili transparente osuđujući niz problema, od korištenja umjetnog snijega i sječe drveća do krize stanovanja u finansijskoj i modnoj prijestolnici Italije.

Uticaj na okoliš

Kritičari ZOI-a žale se na uticaj infrastrukture na krhki planinski okoliš, kao i na široko rasprostranjenu upotrebu umjetnog snijega za koji se intenzivno troše energija i voda.

Drugi kažu da je za mnoge Milano postao grad u kojem više ne mogu živjeti zbog rastućih troškova života usred priljeva bogatih novih stanovnika privučenih poreznom shemom.

Također se protestvovalo zbog prisutnosti agenata američke imigracijske i carinske službe (ICE) kao dijela osiguranja američke delegacije. Policija je upotrijebila vodene topove kako bi uspostavila red i privela šest osoba.