Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINA

Ruski zračni udar pogodio Kramatorsk, razorena stambena zgrada

Požar uništio zgradu i nekoliko parkiranih vozila, dok spasioci pomažu povrijeđenima na istoku Ukrajine

Kramatorsk: Razorena stambena zgrada - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+11
Anadolija

8.2.2026

Ruski zračni udar rano jutros pogodio je istočni ukrajinski grad Kramatorsk, izazvavši požar koji je oštetio jednu zgradu i nekoliko parkiranih vozila.

Vatrogasne ekipe odmah su pristupile gašenju požara, dok su medicinski timovi pružali pomoć povrijeđenima na licu mjesta. Snimci prikazuju ukrajinske stanovnike kako uklanjaju ruševine s oštećenih domova u posljedici udara.

Kramatorsk je jedno od posljednjih uporišta Ukrajine u istočnoj regiji i administrativni centar tog područja od kada je Moskva 2014. godine zauzela grad Donjeck.

# RAT
# RUSIJA
# UKRAJINA
# KRAMATORSK
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.