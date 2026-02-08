Ruski zračni udar pogodio Kramatorsk, razorena stambena zgrada

Ruski zračni udar rano jutros pogodio je istočni ukrajinski grad Kramatorsk, izazvavši požar koji je oštetio jednu zgradu i nekoliko parkiranih vozila.

Vatrogasne ekipe odmah su pristupile gašenju požara, dok su medicinski timovi pružali pomoć povrijeđenima na licu mjesta. Snimci prikazuju ukrajinske stanovnike kako uklanjaju ruševine s oštećenih domova u posljedici udara.

Kramatorsk je jedno od posljednjih uporišta Ukrajine u istočnoj regiji i administrativni centar tog područja od kada je Moskva 2014. godine zauzela grad Donjeck.