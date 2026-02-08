Troje djece se ugušilo u požaru u seoskoj kući

Troje djece ugušilo se u požaru koji je izbio u seoskoj porodičnoj kući na području Žovkivske opštine u Lavovskom okrugu. Prema prvim rezultatima istrage, smrt je nastupila usljed udisanja dima, saopćilo je Odjeljenje civilne zaštite Lavovske regionalne službe za vanredne situacije.

- U privatnoj kući u selu Volja-Visocka, na području Žovkivske opštine u Lavovskom okrugu, 7. februara oko 21.47 sati pronađena su beživotna tijela troje djece, dječaka rođenih 2020, 2022. i 2024. godine. Preliminarni uzrok smrti je trovanje dimom nastalim tokom požara u jednoj od prostorija - navodi se u izvještaju objavljenom na Facebooku, a prenosi Ukrinform.

Iz Kancelarije državnog tužioca saopćeno je da je majci stradalih dječaka određen pritvor, jer je djecu ostavila samu i bez nadzora u kući.

Prema navodima istrage, 31-godišnja žena je jučer oko 7.30 sati napustila porodični dom, zaključavši unutra svoje sinove u dobi od dvije, četiri i šest godina, bez ikakvog nadzora.

Po povratku kući oko 21.30 sati zatekla je djecu bez svijesti, kao i tragove požara u prostoriji. Ljekari koji su izašli na teren nakon poziva mogli su samo konstatovati smrt djece.