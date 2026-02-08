Ukrajinci se osvetili za masovni ruski napad: HIMARS-ima napali ruski grad

U ruskom gradu Belgorodu došlo je do prekida u opskrbi električnom energijom i grijanjem nakon napada HIMARS-om na lokalnu termoelektranu i trafostanicu. Ovo je treći put u sedam dana da su u Belgorodskoj oblasti zabilježeni rasprostranjeni nestanci struje, prenosi The Kyiv Independent. Stanovnici su putem lokalnih Telegram kanala izvijestili da su jučer ujutro pogođeni električna trafostanica u Belgorodu i gradska termoelektrana Luč. Nakon toga prijavljeni su nestanci struje u više četvrti Belgoroda i okolnim područjima.

Čini se da je ovo bila ukrajinska osveta za jučerašnji masovni ruski napad, u kojem je ponovno ciljana ključna energetska infrastruktura, uključujući termoelektrane i trafostanice. Prema informacijama DTEK-a, najveće ukrajinske privatne energetske kompanije, taj je napad značajno smanjio raspoloživu količinu električne energije u zemlji. Kompanija je upozorila Ukrajince da su pred njima "teški dani" jer ruski napadi dodatno ugrožavaju opskrbu strujom i toplinom usred niskih zimskih temperatura. Potvrda guvernera Regionalni guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov kasnije je potvrdio da su napadi na energetske objekte uzrokovali nestanke struje, ali nije precizirao o kojim se postrojenjima radi. Rekao je da su u gradu postavljena hitna mjesta za grijanje za stanovnike. Telegram kanal Astra, nakon analize videosnimke navodnog napada, izvijestio je da snimka prikazuje raketni udar na termoelektranu Luč. The Kyiv Independent u trenutku objave nije mogao neovisno potvrditi te tvrdnje.

Nestanci struje uzrokovani ukrajinskim napadima u Belgorodu zabilježeni su i 3. i 6. februara. Termoelektrana Luč je plinsko-turbinsko postrojenje koje osigurava oko 10 posto grijanja u gradu. Belgorodska oblast graniči s ukrajinskim regijama Sumi, Harkiv i Luhansk te se redovno koristi kao polazišna tačka za ruske udare na ukrajinski teritorij. Ukrajina je i ranije izvodila napade na energetsku infrastrukturu u regiji koristeći topničke raketne sustave visoke pokretljivosti (HIMARS) i višecijevne raketne sustave (MLRS). Partizani uništili komunikacijski toranj Proukrajinski partizanski pokret Ateš priopćio je rano jutros da je izveo sabotažu na vojnoj komunikacijskoj infrastrukturi u ruskoj Belgorodskoj oblasti, koja graniči s Ukrajinom. Tvrde da su time "učinkovito zaslijepili neprijatelja" u tom sektoru bojišnice.

Prema objavi na Telegramu, pripadnici pokreta Ateš uništili su ključnu opremu smještenu na komunikacijskom tornju. "Pripadnik našeg pokreta zapalio je hardverski ormarić u podnožju komunikacijskog tornja. Uništenjem te zemaljske opreme, sva infrastruktura na stupu ostala je bez napajanja i potpuno je izbačena iz pogona", naveli su iz pokreta. Otvoren prozor za ukrajinske dronove Iz Ateša tvrde da je ova akcija stvorila značajnu prednost za ukrajinske snage, posebno za operacije bespilotnim letjelicama, jer je onemogućavanjem kontrolne opreme otvoren prostor za zaobilaženje ruskog ometanja signala. "Toranj je služio kao platforma za antene za elektroničko ratovanje koje su ometale signale dronova. Uništenjem tog tehničkog položaja otvorio se prozor za nesmetan rad ukrajinskih dronova", pojasnili su.