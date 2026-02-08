Tramp planira prvi sastanak Odbora za mir radi prikupljanja sredstava za obnovu Gaze

Američki predsjednik Donald Tramp planira održati prvi sastanak novog Odbora za mir u Vašingtonu kasnije ovog mjeseca, s glavnim ciljem prikupljanja sredstava za obnovu Gaze.

Sastanak, zakazan za 19. februar, prisustvovat će svjetski lideri koji su prihvatili Trampov poziv da se pridruže odboru, kao i članovi izvršnog odbora koji će nadgledati upravljanje, sigurnost i obnovu Gaze, prenosi Associated Press.

Detalji sastanka, uključujući broj lidera koji će prisustvovati, za sada nisu poznati jer su diskusije u toku, ali zvaničnici SAD očekuju veliki odaziv, navodi AP.

Skup će se održati u Američkom institutu za mir, koji je trenutno u pravnom sporu jer je Trampova administracija preuzela kontrolu nad objektom i zamijenila veliki dio osoblja.

Odbor za mir, prvobitno zamišljen kao instrument za rješavanje sukoba između Izraela i Hamasa u Gazi, prerastao je u širu inicijativu za rješavanje globalnih kriza.

Ovaj potez pokazuje napore Trampove administracije da zaobiđe tradicionalne međunarodne okvire poput Ujedinjenih nacija, nastojeći preoblikovati poredak nakon Drugog svjetskog rata, navodi agencija.

Takva ambicija izazvala je zabrinutost kod mnogih saveznika SAD, posebno u Evropi, koji je vide kao potencijalnu konkurenciju Savjetu bezbjednosti UN.