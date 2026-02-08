Iran osudio dobitnicu Nobelove nagrade za mir na sedam i po godina zatvora

Iranski sud osudio je dobitnicu Nobelove nagrade za mir Narges Mohamadi na sedam i po godina zatvora.

- Osuđena je na šest godina zatvora zbog okupljanja i dosluha radi činjenja krivičnih djela - rekao je advokat Mostafa Nili, dodajući da joj je također izrečena dvogodišnja zabrana napuštanja zemlje.

Mohamadi je, prema advokatu, dobila i godinu i po zatvora zbog propagandnih aktivnosti te je osuđena na dvogodišnje progonstvo u grad Khosf u istočnoj provinciji Južni Horasan.

Dobitnica Nobelove nagrade za mir 2023. godine, Mohamadi je 53-godišnja aktivistica koja je tokom proteklih 25 godina više puta bila osuđena i zatvarana zbog glasnog zalaganja protiv smrtne kazne u Iranu i obaveznog kodeksa odijevanja za žene.

Napisala je knjigu "White Torture: Interviews with Iranian Women Prisoners", u kojoj dokumentuje svoje vlastito iskustvo i iskustva 12 drugih zatvorenica u samici.

Prema posljednjim informacijama, stupila je u štrajk glađu u zatvoru.

Pristalice tvrde da je Mohamadi politički zatvorenik, pritvorena zbog svog rada na unapređenju prava žena i demokratije.

- U ovim teškim danima za našu zemlju, Iran, tražimo od organizacija za ljudska prava, aktivista i globalne zajednice da misle na političke zatvorenike u pritvorskim centrima i stavljaju praktične mjere na agendu kako bi spasili njihove živote - navodi se u saopćenju njene fondacije.