Tramp kritikovao američkog skijaša: "Sramota je da predstavlja SAD"

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je američkog olimpijskog skijaša Hantera Hesa, nekoliko dana nakon što je sportista izjavio da ima "podijeljene osjećaje" o predstavljanju Sjedinjenih Američkih Država na Zimskim olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, prenosi Reuters.

- Ako je tako, nije se ni trebao pokušati kvalificirati za reprezentaciju i sramota je što je u njoj. Jako je teško navijati za nekoga takvog - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, osvrćući se na Hesove komentare.

Političke napetosti u pozadini Igara

Zimske olimpijske igre u Kortini d'Ampeco i Milanu obilježile su i političke napetosti, među ostalim i zbog prisutnosti osoblja američke Imigracijske i carinske službe (ICE). Ta se agencija suočila sa širokim protestima širom SAD-a nakon što su njeni agenti prošlog mjeseca u Mineapolisu upucali i ubili dvije osobe.

Šta su rekli skijaši?

Hes, skijaš slobodnog stila, izjavio je na konferenciji za medije u Milanu u petak da mu je "malo teško" predstavljati SAD te da ima podijeljene osjećaje.

- Očito se događa mnogo toga s čime se ne slažem, a vjerujem da se ni mnogi drugi ne slažu. To što nosim zastavu ne znači da predstavljam sve što se događa u Sjedinjenim Državama - rekao je.

Njegov kolega iz reprezentacije, Kris Lilis, na istoj je konferenciji za medije također kritikovao djelovanje ICE-a, rekavši da mu je zbog toga "srce slomljeno".

- Mislim da se kao zemlja moramo usredotočiti na poštivanje prava svih ljudi i pobrinuti se da se prema našim građanima, kao i prema svima ostalima, odnosimo s ljubavlju i poštovanjem - kazao je Lilis.

- Nadam se da će ljudi, gledajući sportiste na Olimpijskim igrama, shvatiti da je to Amerika kakvu mi pokušavamo predstavljati - dodao je.