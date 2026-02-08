Tramp kritikovao američkog skijaša: "Sramota je da predstavlja SAD"

Ako je tako, nije se ni trebao pokušati kvalificirati za reprezentaciju i sramota je što je u njoj, poručio je

Tramp kritikovao Hesa. AP

M. Až.

8.2.2026

Američki predsjednik Donald Tramp kritikovao je američkog olimpijskog skijaša Hantera Hesa, nekoliko dana nakon što je sportista izjavio da ima "podijeljene osjećaje" o predstavljanju Sjedinjenih Američkih Država na Zimskim olimpijskim igrama u sjevernoj Italiji, prenosi Reuters.

- Ako je tako, nije se ni trebao pokušati kvalificirati za reprezentaciju i sramota je što je u njoj. Jako je teško navijati za nekoga takvog - napisao je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, osvrćući se na Hesove komentare.

Političke napetosti u pozadini Igara

Zimske olimpijske igre u Kortini d'Ampeco i Milanu obilježile su i političke napetosti, među ostalim i zbog prisutnosti osoblja američke Imigracijske i carinske službe (ICE). Ta se agencija suočila sa širokim protestima širom SAD-a nakon što su njeni agenti prošlog mjeseca u Mineapolisu upucali i ubili dvije osobe.

Šta su rekli skijaši?

Hes, skijaš slobodnog stila, izjavio je na konferenciji za medije u Milanu u petak da mu je "malo teško" predstavljati SAD te da ima podijeljene osjećaje. 

- Očito se događa mnogo toga s čime se ne slažem, a vjerujem da se ni mnogi drugi ne slažu. To što nosim zastavu ne znači da predstavljam sve što se događa u Sjedinjenim Državama - rekao je.

Njegov kolega iz reprezentacije, Kris Lilis, na istoj je konferenciji za medije također kritikovao djelovanje ICE-a, rekavši da mu je zbog toga "srce slomljeno".

- Mislim da se kao zemlja moramo usredotočiti na poštivanje prava svih ljudi i pobrinuti se da se prema našim građanima, kao i prema svima ostalima, odnosimo s ljubavlju i poštovanjem - kazao je Lilis. 

- Nadam se da će ljudi, gledajući sportiste na Olimpijskim igrama, shvatiti da je to Amerika kakvu mi pokušavamo predstavljati - dodao je.

