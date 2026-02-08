FBI nije pronašao dokaze da je Epstin vodio seks-trafiking mrežu za moćne klijente

Američki Federalni istražni biro (FBI) nije pronašao dokaze da je osuđeni pedofil Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) vodio organizovanu mrežu trgovine ljudima u seksualne svrhe za svjetske moćnike, uprkos višegodišnjoj istrazi i velikom broju dokaza o seksualnom zlostavljanju maloljetnica, pokazuju novi dokumenti Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država.

FBI je detaljno analizirao Epstinove bankarske izvode i elektronsku poštu, pretresao njegove domove, godinama razgovarao s njegovim žrtvama te ispitivao njegove veze s nekim od najuticajnijih ljudi na svijetu.

Vrlo malo dokaza

Ipak, iako su istražitelji prikupili obilje dokaza da je Epstin seksualno zlostavljao maloljetne djevojčice, pronađeno je vrlo malo dokaza da je taj dobro povezani finansijer vodio lanac trgovine ljudima u seksualne svrhe koji je služio moćnim muškarcima. To proizlazi iz internih dokumenata američkog Ministarstva pravde koje je objavilo, a analizirala agencija AP.

Video-snimci i fotografije zaplijenjeni iz Epstinovih kuća u Njujorku, na Floridi i na Djevičanskim ostrvima nisu prikazivali zlostavljanje žrtava niti su ukazivali na umiješanost drugih osoba u njegove zločine, naveo je jedan tužilac u dokumentu iz 2025. godine.

Analiza Epstinovih finansijskih zapisa, uključujući uplate koje je vršio entitetima povezanim s uticajnim ličnostima iz akademskih, finansijskih i diplomatskih krugova, također nije pokazala nikakvu povezanost s kriminalnim aktivnostima, navodi se u drugom internom dokumentu iz 2019. godine.

Iako je jedna Epstinova žrtva javno tvrdila da ju je "pozajmljivao" svojim bogatim prijateljima, agenti to nisu uspjeli potvrditi niti su pronašli druge žrtve koje bi iznijele slična svjedočenja, stoji u dokumentima.

U sažetku istrage, navedenom u elektronskoj poruci iz jula prošle godine, agenti su istakli da su četiri ili pet djevojaka koje su ga optuživale tvrdile da su ih seksualno zlostavljali i drugi muškarci ili žene. Međutim, kako su naveli, "nije bilo dovoljno dokaza za podizanje federalnih optužnica protiv tih osoba, pa su slučajevi proslijeđeni lokalnim organima gonjenja".

AP i druge medijske organizacije i dalje pregledaju milione stranica dokumenata, od kojih su mnogi ranije bili povjerljivi, a koje je Ministarstvo pravde objavilo u skladu sa Zakonom o transparentnosti Epstinovih dosijea. Moguće je da ti zapisi sadrže dokaze koje istražitelji ranije nisu uočili.

Ipak, dokumenti koji uključuju policijske izvještaje, bilješke s FBI intervjua i elektronsku prepisku tužilaca pružaju do sada najjasniju sliku toka istrage i razloga zbog kojih su američke vlasti na kraju odlučile da je zaključe bez dodatnih optužnica.

Svjedočenja žrtava

Istraga protiv Epstina započela je 2005. godine, nakon što su roditelji jedne četrnaestogodišnje djevojčice prijavili da je bila zlostavljana u domu milionera u Palm Biču na Floridi.

Policija je identifikovala najmanje 35 djevojaka sa sličnim svjedočenjima. Prema tim iskazima, Epstin je srednjoškolkama plaćao između 200 i 300 dolara kako bi mu pružale seksualizirane masaže.

Nakon što se FBI uključio u slučaj, savezni tužioci pripremili su optužnice protiv Epstina i nekih njegovih ličnih asistenata koji su organizovali dolaske djevojaka i isplate. Međutim, tadašnji savezni tužilac u Majamiju Aleksandar Akosta (Alexander Acosta) postigao je sporazum kojim je Epstinu omogućeno da se izjasni krivim po državnim optužbama za navođenje maloljetnice na prostituciju. Osuđen na 18 mjeseci zatvora, Epstin je pušten na slobodu sredinom 2009. godine.

Godine 2018. serija tekstova lista "Majami herald" o tom sporazumu navela je savezne tužioce u Njujorku da ponovo razmotre optužbe protiv Epstina.

Epstin je uhapšen u julu 2019. godine, a mjesec dana kasnije izvršio je samoubistvo u svojoj zatvorskoj ćeliji.

Tužilački memorandumi, sažeci slučajeva i druga dokumenta objavljena u najnovijem paketu zapisa vezanih za Epstina pokazuju da su agenti FBI-a i savezni tužioci temeljno ispitivali moguće saučesnike. Razmatrane su čak i naizgled neobične i teško provjerljive tvrdnje koje su pristizale putem telefonskih linija za dojave.

Neke od tih optužbi nije bilo moguće potvrditi, naveli su istražitelji.

Tokom 2011. i ponovo 2019. godine, istražitelji su razgovarali s Virdžinijom Roberts Đufre (Virginia Roberts Giuffre), koja je u tužbama i medijskim intervjuima optuživala Epstina da je organizovao da ima seksualne odnose s brojnim muškarcima, uključujući bivšeg britanskog princa Endrua (Andrew).

Istražitelji su naveli da su potvrdili kako je Epstin nju lično seksualno zlostavljao.