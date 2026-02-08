HIRURŠKI PRECIZAN NAPAD

Video / Ukrajinski pilot s avionom F-16 presreo ruski dron

Ukrajinski pilot je dron Geran-2 oborio vatrom iz topa, nakon čega je uspješno izbjegao sve komade uništene letjelice

Ukrajinski pilot sa avionom F-16 presreo ruski dron. Platforma X

M. Až.

8.2.2026

Ukrajinski lovački avion F-16 iz sastava 107. zračnog krila ukrajinske ratne avijacije presreo je ruski kamikaza dron Geran-2 tokom leta u hirurški preciznom napadu.

Prema izvještajima ukrajinskih blogera koji prate ratnu avijaciju, ukrajinski pilot je dron Geran-2 oborio vatrom iz topa, nakon čega je uspješno izbjegao sve komade uništene letjelice.

Dronovi Geran-2 čine glavno oružje ruskih napada na energetsku infrastrukturu, zbog čega ukrajinske snage koriste sve raspoložive sisteme za presretanje ovih dronova, koji nose bojeve glave sa po 50 kilograma eksploziva.

S druge strane, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je sporazume o prijemu novih borbenih aviona, uključujući švedske Gripen i francuske Rafale.

– Ukrajina trenutno ima sporazume o primanju 150 borbenih aviona Gripen i 100 aviona Rafale. To su, po našem mišljenju, najbolji avioni na svijetu. Naravno, tu su i F-16. Ukrajinska ratna avijacija već koristi F-16, ne nove, dok su avioni koje sam upravo spomenuo novi – izjavio je Zelenski.

