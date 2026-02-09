Tramp traži izmjenu izbornih pravila: "Ili ćemo ih popraviti ili nećemo imati državu"

Predsjednik SAD Donald Tramp ( Trump) zatražio je od republikasnih poslanika da predlože promjenu izbornih zakona.

Ta promjena uključivala bi, između ostalog, obavezno pokazivanje ličnog identifikacionog dokumenta i dokaz o američkom državljanstvu kao uslov za glasanje u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Američki izbori su namješteni, pokradeni i služe za podsmijeh širom svijeta. Ili ćemo ih popraviti ili više nećemo imati državu - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži.

Predložio je ''Zakon o spasenju Amerike'', koji bi uključio tri izmjene.

- Svi birači moraju da pokažu Identifikacioni dokument. Svi birači moraju da pokažu dokaz o posjedovanju američkog državljanstva i da se registruju za glasanje. Bez glasanja putem pošte, osim u slučaju bolesti, invaliditeta, vojne obaveze ili putovanja - napisao je Tramp.

Američki predsjednik je u intervjuu za NBC News ranije ove sedmice naveo da je prerano govoriti o predsjedničkim izborima u toj zemlji 2028. godine, a na pitanja o mogućnosti ostanka na vlasti i nakon isteka aktuelnog mandata dao neodređene odgovore, nagovještavajući da mu je važnije političko naslijeđe nego lične ambicije.