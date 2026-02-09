Historijska pobjeda: Japanska premijerka najavila porezne rezove i jačanje vojske

Koalicija japanske premijerke Sanae Takaiči (Takaichi) jučer je ostvarila historijsku izbornu pobjedu, osiguravši dvotrećinsku većinu u donjem domu parlamenta, čime je otvoren put za najavljene porezne rezove i jačanje vojne potrošnje, usmjereno na suprotstavljanje Kini.

Takaiči je za svoju Liberalno-demokratsku stranku (LDP) osvojila 316 od ukupno 465 mjesta u donjem domu parlamenta, što je najbolji rezultat u historiji stranke. Zajedno s koalicijskim partnerom, Strankom inovacija Japana, kontrolira ukupno 352 zastupnička mjesta, čime je osigurana dvotrećinska supervećina.

Velike promjene

Takav odnos snaga omogućuje vladi da nadglasa gornji dom parlamenta, u kojem nema većinu, i znatno olakšava provedbu zakonodavnog programa.

- Ovi izbori uključivali su velike promjene politika – posebno u ekonomskoj i fiskalnoj politici, kao i jačanje sigurnosne politike. To su politike koje su izazvale mnogo protivljenja. Ako smo dobili podršku javnosti, onda se tim pitanjima moramo uhvatiti u koštac punom snagom - rekla je Takaiči u televizijskom intervjuu dok su pristizali izborni rezultati.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) čestitao je Takaiči na izbornom uspjehu, poželjevši joj "velik uspjeh u provedbi konzervativne agende mira kroz snagu", objavio je na društvenim mrežama.

Birače je privukla njezina izravnost i imidž marljive političarke, no nacionalistički naglasci i snažan fokus na sigurnost dodatno su opteretili odnose s Kinom. Istovremeno, najave poreznih rezova uzdrmale su financijska tržišta.

Obustava poreza

Takaiči je u kampanji obećala obustavu 8-postotnog poreza na promet hrane kako bi se kućanstvima pomoglo nositi s rastućim cijenama, što je izazvalo zabrinutost ulagača zbog pitanja kako će Japan, zemlja s najvećim omjerom javnog duga među razvijenim privredama, financirati takav potez.

U nedjelju je poručila da će ubrzati razmatranje smanjenja poreza na promet, uz naglasak na fiskalnu održivost.

- Njeni planovi za smanjenje poreza na potrošnju otvaraju velika pitanja oko financiranja i održivosti - rekao je Chris Scicluna, voditelj istraživanja u Daiwa Capital Markets Europe u Londonu.

LDP, koji je vladao gotovo cijeli poslijeratni period Japana, izgubio je kontrolu nad oba doma parlamenta na izborima tokom proteklih 15 mjeseci pod Takaičinim prethodnikom Shigeruom Ishibom. Takaiči je uspjela preokrenuti sudbinu stranke snažnom podrškom mlađih birača.

Potaknula je i popularni fenomen nazvan "sanakatsu", što se može prevesti kao "Sanae-manija". Predmeti poput njezine torbice i ružičaste olovke kojom piše bilješke u parlamentu postali su tražena roba.

Najveći spor

Nekoliko sedmica nakon stupanja na dužnost, Takaiči je izazvala najveći spor s Pekingom u više od desetljeća izjavom da bi Tokio mogao odgovoriti na eventualni kineski napad na Tajvan. Kina je reagirala nizom protumjera, uključujući pozive svojim građanima da ne putuju u Japan.

Predsjednik Tajvana Lai Ching-te bio je među prvim stranim čelnicima koji su joj čestitali, izrazivši nadu da će njezina pobjeda donijeti "prosperitetniju i sigurniju budućnost Japanu i njegovim partnerima u regiji".

Takaičin snažan mandat mogao bi dodatno ubrzati planove jačanja japanske odbrane, što dodatno zabrinjava Peking, koji je optužuje za pokušaj oživljavanja militarističke prošlosti.

Japanski ministar odbrane Shinjiro Koizumi rekao je u nedjelju navečer da želi nastaviti s jačanjem obrambenih sposobnosti, ali i održavati dijalog s Kinom.

- Peking sigurno neće pozdraviti Takaičinu pobjedu. Kina se sada suočava sa stvarnošću da je ona čvrsto na vlasti i da su pokušaji njezine izolacije propali - rekao je David Boling, glavni savjetnik u Asia Groupu.