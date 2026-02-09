Hercog u posjeti Sidneju, mnogi pozivaju na njegovo hapšenje

Izraelski predsjednik Isak Hercgog (Isaac Herzog) u posjeti je Sydneyu, a pro-palestinski demonstranti su najavili proteste kako bi izrazili protivljenje.

Vlasti su njegovu posjetu proglasile događajem od posebne važnosti i rasporedile hiljade policajaca radi upravljanja okupljenima.

Policija je pozvala demonstrante da se, iz razloga javne sigurnosti, okupe u središnjem gradskom parku Sidneja, no organizatori protesta poručili su da se planiraju okupiti ispred historijske Gradske vijećnice.

Rijetke ovlasti

Policija je ovlaštena koristiti rijetko primjenjivane ovlasti tokom posjeta, uključujući mogućnost razdvajanja i premještanja okupljenih, ograničavanja ulaska u pojedina područja, naređivanja ljudima da se udalje te pretrage vozila.

- Nadamo se da nećemo morati koristiti nikakve ovlasti jer smo vrlo blisko surađivali s organizatorima protesta. Želimo osigurati sigurnost cijele zajednice. Bit ćemo prisutni u velikom broju samo kako bismo osigurali da je zajednica sigurna - rekao je pomoćnik povjerenika policije Novog Južnog Walesa Peter McKenna za Nine News.

Oko 3.000 policijskih službenika bit će raspoređeno širom Sidneja, najvećeg australskog grada. Hercog ove sedmice boravi u Australiji nakon poziva australskog premijera Entonija Albaniza (Anthony Albanese), zbog posljedica smrtonosne pucnjave na Bondi Beachu.

Očekuje se da će se sastati s preživjelima i porodicama 15 osoba koje su ubijene u pucnjavi 14. decembra tokom židovskog obilježavanja Hanuke na plaži Bondi.

U saopćenju je supredsjednik Izvršnog vijeća australskog židovstva Alex Ryvchin rekao da će Hercogov posjet "podići duhove ranjene zajednice“.

Nametnuta ograničenja

Hercogova posjeta izazvala je protivljenje pro-palestinskih skupina, a protesti su planirani u većim gradovima širom Australije, dok je skupina Palestine Action Group pokrenula pravni postupak pred sudom u Sidneju protiv ograničenja nametnutih očekivanim protestima.

- Danas će se održati nacionalni dan protesta kojim se poziva na hapšenje i istragu Isaka Hercoga, za kojeg je UN-ova Komisija za istragu utvrdila da je poticao genocid u Gazi - navodi se u saopćenju grupe Palestine Action Group.

Židovsko vijeće Australije, glasni kritičar izraelske vlade, danas je objavilo otvoreno pismo koje je potpisalo više od 1.000 australskih židovskih akademika i društvenih lidera, pozivajući Albaniza da povuče poziv Hercogu.