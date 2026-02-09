DŽIMI LAI

Kritičar Pekinga osuđen na 20 godina zatvora zbog nacionalne sigurnosti

Završena pravna saga koja je trajala gotovo pet godina

9.2.2026

Najglasniji kritičar Kine u Hong Kongu, medijski magnat Jimmy Lai, osuđen je u ponedjeljak na 20 godina zatvora, čime je okončan najveći slučaj nacionalne sigurnosti u gradu koji je izazvao međunarodnu zabrinutost zbog gušenja sloboda i autonomije od Pekinga.

Lai je osuđen po dvije tačke optužnice, za zavjeru radi saradnje sa stranim silama i za objavljivanje spornog materijala, čime je završena pravna saga koja je trajala gotovo pet godina. Lai, osnivač borbenog, ali ugašenog lista Apple Daily, prvi put je uhapšen u avgustu 2020. godine, a prošle godine je proglašen krivim, piše Reuters.

Njegova kazna od 20 godina spada u najstroži raspon kazni za teška djela i predstavlja najtežu kaznu izrečenu do sada, navela su trojica sudija za nacionalnu sigurnost.

Sudije su naveli dokaze tužilaštva da su zavjere imale za cilj traženje sankcija, blokada i drugih neprijateljskih poteza od Sjedinjenih Država i drugih zemalja, uz uključivanje mreže pojedinaca, uključujući osoblje Apple Dailyja, aktiviste i strance.

Osim Laija, šest bivših urednika lista i jedan osuđeni su na kazne zatvora od šest do deset godina.

- U ovom slučaju, Lai je bez sumnje bio mastermind sve tri zavjere za koje je optužen i stoga zaslužuje strožiju kaznu - rekli su sudije.

Sedamdesetosmogodišnji Lai, britanski državljanin, negirao je sve optužbe, rekavši na sudu da je politički zatvorenik koji se suočava s progonima iz Pekinga.

Kancelarija za poslove Hong Konga i Makaa, pod Državnim vijećem Kine, saopćila je da presuda predstavlja snažnu poruku da će svako ko se usudi izazvati zakon o zaštiti nacionalne sigurnosti biti strogo kažnjen.

Vođa Hong Konga John Lee izjavio je da se time potvrđuje vladavina prava i da je javnost zadovoljna, rekavši da su zločini Jimmyja Laija gnusni i potpuno neoprostivi.

