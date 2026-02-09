Mašinovođe u Španiji započinju štrajk širom zemlje nakon smrtonosnih nesreća

Mašinovođe u Španiji trebale bi u ponedjeljak započeti trodnevni štrajk širom zemlje u znak protesta zbog, kako kažu, nedostatka sigurnosnih garancija u željezničkom sistemu.

Štrajk je uslijedio nakon dvije smrtonosne željezničke nesreće u januaru, jedne u Adamuzu na jugu zemlje, u kojoj je poginulo 46 ljudi, i druge samo dva dana kasnije kod Barcelone, gdje je poginuo vozač voza, a deseci su povrijeđeni, piše BBC.

Nesreće su izazvale ozbiljne poremećaje za putnike i dovele u pitanje željeznički sistem Španije.

Sindikat mašinovođa Semaf zahtijeva zapošljavanje više osoblja te povećana ulaganja i održavanje, opisujući stanje kao stalno propadanje željezničke mreže. Nakon dvije nesreće, naknadne sigurnosne provjere otkrile su kvarove i probleme s održavanjem na brojnim rutama.

Premijer Španije Pedro Sánchez u toku sedmice bi se trebao suočiti s pitanjima u parlamentu o propustima u željezničkom sistemu.

Nesreća u Adamuzu 18. januara, kada je voz velikom brzinom iskočio iz šina i sudario se s drugim vozom koji je dolazio iz suprotnog smjera, bila je najteža željeznička nesreća u zemlji u više od decenije.

Preliminarni izvještaj komisije CIAF za istragu željezničkih nesreća pokazao je da su žljebovi pronađeni na točkovima iskočenog voza sugerirali da je došlo do pukotine na pruzi prije nego što je voz prešao preko nje.

Samo dva dana kasnije u Kataloniji, poginuo je vozač, a najmanje 37 putnika je povrijeđeno kada je urušeni zid izazvao iskliznuće lokalnog voza.

Zvaničnici vjeruju da se zid urušio dok je voz prolazio, prvo udarivši u kabinu vozača, a zatim izazvavši znatnu štetu na prvom vagonu u kojem je putovala većina povrijeđenih.

Količina ulaganja u željezničku mrežu našla se pod posebnom lupom. Vlada predvođena socijalistima nastojala je odbaciti takve tvrdnje, ističući da je 700 miliona eura uloženo u modernizaciju linije Madrid-Andaluzija posljednjih godina, uključujući i dio pruge gdje se dogodila nesreća.