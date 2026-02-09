Izrael poručio Trampu da nema više čekanja: "Možda ćemo sami napasti Iran"

Izraelski zvaničnici nedavno su svojim američkim kolegama prenijeli da iranski program balističkih projektila predstavlja "egzistencijalnu prijetnju" i da je Tel Aviv spreman poduzeti jednostrane akcije ako to bude nužno.

Prema sigurnosnim izvorima Jerusalem Posta, izraelske namjere da demontiraju iranske raketne kapacitete i infrastrukturu za proizvodnju prenesene su tokom posljednjih sedmica kroz niz sastanaka na visokom nivou.

Operativni koncepti

Vojni zvaničnici su tom prilikom iznijeli operativne koncepte za degradaciju iranskog programa, uključujući udare na ključna mjesta proizvodnje.

- Rekli smo Amerikancima da ćemo napasti sami ako Iran pređe crvenu liniju koju smo postavili za balističke rakete - rekao je neimenovani izvor, dodajući da situacija još uvijek nije dosegla taj prag, ali da Izrael kontinuirano prati razvoj događaja unutar Irana.

Zvaničnici su naglasili da Izrael zadržava slobodu djelovanja i istaknuli da neće dozvoliti Iranu da obnovi strateške sisteme naoružanja u obimu koji bi ugrozio postojanje Izraela.

Jedan odbrambeni zvaničnik opisao je trenutni momenat kao "historijsku priliku" da se zada značajan udarac iranskoj raketnoj infrastrukturi i neutraliziraju aktivne prijetnje po Izrael i susjedne države.

Doza skepticizma

Tokom nedavnih razgovora, Izrael je predstavio i planove za ciljanje dodatnih objekata povezanih s raketnim programom. Međutim, unutar izraelskih krugova postoji određena doza skepticizma prema planovima nove američke administracije.

Nekoliko zvaničnika izrazilo je zabrinutost da bi američki predsjednik Donald Tramp (Trump) mogao usvojiti model "ograničenog udara", sličan nedavnim američkim operacijama protiv Huta u Jemenu. Izraelci smatra da bi takav pristup mogao ostaviti ključne iranske kapacitete netaknutim.

- Briga je da bi on mogao odabrati nekoliko ciljeva, proglasiti uspjeh i ostaviti Izraelu da se nosi s posljedicama, baš kao što je bio slučaj s Hutima - rekao je jedan vojni zvaničnik, dodajući da djelimične mjere neće eliminirati suštinsku prijetnju.

Kako se navodi, brigadni general Omer Tishler, budući komandant izraelskih zračnih snaga, pratit će premijera Benjamina Netanjahua na njegovom predstojećem putu u Sjedinjene Američke Države. Tishler će predstavljati načelnika štaba IDF-a, general-pukovnika Eyala Zamira, s obzirom na to da Izrael trenutno nema vojnog atašea u Vašingtonu.