Ukrajinskoj ambasadi naloženo da plati milione za struju iako je zatvorena godinama

Ukrajinskoj ambasadi je sud u Moskvi naložio da plati više od 5.5 miliona rubalja, odnosno oko 71.000 američkih dolara, za nepodmirene račune za električnu energiju iako je ambasada zatvorena od 2022. kad su prekinuti i diplomatski odnosi. Odluka je donesena uprkos tome što je zgrada ambasade prazna, piše Ukrainska Pravda pozivajući se na rusku prorežimsku agenciju TASS.

Arbitražni sud u Moskvi naložio je naplatu duga od ukrajinske ambasade temeljem tužbe kompanije Moskovska ujedinjena elektroenergetska mreža. U jednoj od presuda navodi se kako se od ambasade nalaže naplata 3.462.603,63 rubalja glavnog duga, 179.982,05 rubalja penala, pripadajućih zateznih kamata koje teku od 17. aprila 2024. do dana stvarne isplate te 31.411 rubalja na ime državne pristojbe.

Sud je uz to usvojio i dodatne tužbe iste kompanije u ukupnom iznosu većem od 2 miliona rubalja, što je oko 26.000 dolara, a što također uključuje kazne i naknade za kašnjenje u plaćanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je prekid diplomatskih odnosa s Rusijom 24. februara 2022., na dan početka ruske invazije.

Nakon toga, ukrajinska ambasada u Moskvi i konzularne institucije u Rusiji prestale su obavljati svoje funkcije. U aprilu 2023. Gradsko vijeće Kijeva raskinulo je ugovor o zakupu zemljišta s ruskom ambasadom u glavnom gradu Ukrajine, a nedugo zatim i moskovske vlasti raskinule su ugovor o najmu s ukrajinskom ambasadom.