Rusija tvrdi: U atentatu na generala Aleksejeva sudjelovala Poljska

Ruska obavještajna služba FSB tvrdi da je pokušaj atentata na generala Vladimira Aleksejeva u petak naručila ukrajinska Služba sigurnosti. Također, navode da je u vrbovanju napadača sudjelovala i poljska obavještajna služba, prenosi novinska agencija Interfax.

Za te tvrdnje nisu ponuđeni nikakvi dokazi. Ukrajina je negirala bilo kakvu umiješanost, dok se Poljska o optužbama još nije oglasila.

U međuvremenu su ruski sigurnosni dužnosnici izvijestili da je jučer iz Dubaija u Moskvu izručen ruski državljanin rođen u Ukrajini. Osumnjičen je da je teško ozlijedio generala Aleksejeva.

Aleksejev, zamjenik načelnika GRU-a, ruske vojne obavještajne službe, upucan je u petak u svojoj stambenoj zgradi u Moskvi i hitno prevezen u bolnicu. Ruski istražitelji u petak su izvijestili da je nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca u generala i pobjegao. Prema pisanju Kommersanta, Aleksejev je u subotu uspješno operiran i vratio se svijesti, ali je i dalje pod liječničkim nadzorom.