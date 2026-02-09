OGRAĐUJU SE OD SKANDALA

Britanska kraljevska porodica izrazila zabrinutost za Epstinove žrtve

Bivši princ Andrew povezan sa osuđenim prijestupnikom

Vilijam i Kejt. Instagram

Dž. R.

9.2.2026

Princ Viliam (William) i princeza Catherine oglasili su se povodom slučaja Džefrija Epstina (Jeffrey Epstein), izrazivši duboku zabrinutost za njegove žrtve. Riječ je o najnovijem potezu britanske monarhije kojim se nastoji ograditi od skandala povezanog s bivšim princem Andrewom i njegovim vezama s osuđenim seksualnim prijestupnikom, piše AP.

Najpopularniji članovi britanske kraljevske porodice poručili su da su zabrinuti zbog sadržaja više od tri miliona stranica dokumenata koje je američko Ministarstvo pravosuđa objavilo ranije ovog mjeseca. 

- Mogu potvrditi da su princ i princeza od Walesa duboko zabrinuti zbog stalnih otkrića. U mislima su sa žrtvama - stoji u saopćenju palače. 

Izjava je objavljena uoči Viliamovog trodnevnog puta u Saudijsku Arabiju, koji započinje danas, i dio je odgovora monarhije na sve veću krizu oko bivšeg princa. Andrewu, 65-godišnjem bratu kralja Čarlsa III. (Charles), oduzete su kraljevske titule još u oktobru zbog prethodnih otkrića o njegovu odnosu s Epstinom. On je sada poznat samo kao Endru Mauntbaten-Vinzor (Andrew Mountbatten-Windsor).

Kralj je prošle sedmice prisilio Mauntbaten-Vindzora da napusti svoj dugogodišnji dom u Royal Lodgeu blizu dvorca Windsor. Time je ubrzano preseljenje koje je najavljeno u oktobru, no nije se očekivalo da će biti provedeno do kraja ove godine.

Mauntbaten-Vindzor sada boravi na kraljevskom imanju Sandringham u istočnoj Engleskoj. Privremeno će živjeti u kući Wood Farm Cottage dok se ne uredi njegov stalni dom na imanju.

# WILLIAM
# CATHERINE MIDDLETON
# JEFFREY EPSTEIN
