Razbijena pedofilska banda: Dječake prisiljavali na spolne odnose s HIV pozitivnim muškarcima

Policija u Senegalu razbila je pedofilsku mrežu i uhapsila 14 osoba. Svi uhapšeni državljani su Senegala, a prema policijskom saopćenju bili su dio transnacionalne kriminalne grupe koja je djelovala od 2017. godine.

Grupa se tereti za: organiziranu pedofiliju, svodništvo, silovanje maloljetnika mlađih od 15 godina, sodomiju te namjerno prenošenje HIV-a/AIDS-a.

Prema navodima policije, dječake su prisiljavali na nezaštićene spolne odnose s muškarcima koji su većinom bili HIV-pozitivni, a pritom su ih snimali.

Osumnjičenicima je upute davao francuski državljanin koji je uhapšen u Francuskoj 2025. godine. Oni su za zločine zauzvrat primali novac.

Uhapšeni su u petak izvedeni pred sudiju nakon policijskih pretraga u nekoliko četvrti glavnog grada Dakara te u gradu Kaolaku.