STRAŠNO

Razbijena pedofilska banda: Dječake prisiljavali na spolne odnose s HIV pozitivnim muškarcima

Grupa se tereti za: organiziranu pedofiliju, svodništvo, silovanje maloljetnika mlađih od 15 godina, sodomiju te namjerno prenošenje HIV-a

Facebook

M. P.

9.2.2026

Policija u Senegalu razbila je pedofilsku mrežu i uhapsila 14 osoba. Svi uhapšeni državljani su Senegala, a prema policijskom saopćenju bili su dio transnacionalne kriminalne grupe koja je djelovala od 2017. godine.

Grupa se tereti za: organiziranu pedofiliju, svodništvo, silovanje maloljetnika mlađih od 15 godina, sodomiju te namjerno prenošenje HIV-a/AIDS-a.

Prema navodima policije, dječake su prisiljavali na nezaštićene spolne odnose s muškarcima koji su većinom bili HIV-pozitivni, a pritom su ih snimali.

Osumnjičenicima je upute davao francuski državljanin koji je uhapšen u Francuskoj 2025. godine. Oni su za zločine zauzvrat primali novac.

Uhapšeni su u petak izvedeni pred sudiju nakon policijskih pretraga u nekoliko četvrti glavnog grada Dakara te u gradu Kaolaku.

U policijskom saopćenju objavljenom u nedjelju navodi se da su tokom koordiniranih racija u domovima osumnjičenika zaplijenjeni predmeti za koje se vjeruje da su povezani s krivičnim djelima.

- Odjel za kriminalistička istraživanja (DIC) proveo je veliku operaciju u kojoj je razbijena transnacionalna organizirana kriminalna grupa čiji su članovi djelovali ponajprije između Francuske i Senegala - saopćila je policija.

Dodaje se da je operacija provedena u saradnji Senegala i Francuske, uz sudjelovanje delegacije francuskih policijskih službenika.

Policija je poručila da će nastaviti s potragom za i razbijanjem sličnih kriminalnih mreža.

