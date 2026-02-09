Video / Amerikanci se ukrcali na još jedan tanker: Pratili su ga od Kariba do Indijskog okeana

Američke oružane snage ukrcale su se na tanker za sirovu naftu u Indijskom okeanu, nakon što su ga pratili od Kariba, objavio je američki ministar odbrane Pete Hegset.

Prema njegovim riječima, tanker je prekršio američku blokadu koja se odnosi na plovila pod sankcijama koja ulaze ili izlaze iz Venezuele.

- Preko noći, američke vojne snage provele su ukrcaj na Aquilu II bez incidenata. Pokušao je pobjeći, ali mi smo ga pratili - napisao je Hegset na X-u.