Video / Amerikanci se ukrcali na još jedan tanker: Pratili su ga od Kariba do Indijskog okeana

Američke oružane snage ukrcale su se na tanker za sirovu naftu u Indijskom okeanu, nakon što su ga pratili od Kariba, objavio je američki ministar odbrane Pete Hegset.
Prema njegovim riječima, tanker je prekršio američku blokadu koja se odnosi na plovila pod sankcijama koja ulaze ili izlaze iz Venezuele.
- Preko noći, američke vojne snage provele su ukrcaj na Aquilu II bez incidenata. Pokušao je pobjeći, ali mi smo ga pratili - napisao je Hegset na X-u.
Nakon akcije u Karakasu u kojoj je uhapšen venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro, SAD je dodatno pojačao nadzor i blokadu brodova pod sankcijama koji plove prema i iz te južnoameričke članice OPEC-a.
Tanker Suezmax Aquila II isplovio je početkom januara iz venezuelanskih voda kao dio flotile brodova, prevozeći oko 700.000 barela teške sirove nafte namijenjene Kini. Većina ostalih tankera u flotili vratila se u Venecuelu ili ih je zaplijenila američka vojska.
Hegset je naveo da je Aquila II prkosila američkoj „karanteni sankcioniranih plovila na Karibima“.
- Ministarstvo odbrane pratilo je i lovilo ovaj brod od Kariba sve do Indijskog okeana... Ostat ćete bez goriva puno prije nego što nam uspijete pobjeći - napisao je on.
U objavi Ministarstva odbrane dodano je: "Ništa neće spriječiti Ministarstvo odbrane da štiti našu domovinu – čak ni na okeanima na drugom kraju svijeta."
Prema podacima brodarskih baza, trenutno nije jasno gdje je Aquila II registrovana.