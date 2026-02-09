Par osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva i mučenja njihovog trogodišnjeg sina

Sud u Innsbrucku osudio je austrijski par na doživotni zatvor zbog ubistva i mučenja njihovog trogodišnjeg sina, izvijestila je u ponedjeljak novinska agencija APA.

Sudsko-medicinska ekspertica rekla je sudu kao dokaz da je dječak težio samo četiri kilograma kada je umro u maju 2024. godine.

- Dijete je imalo lice starije osobe, a tijelo je bilo samo koža i kosti - rekla je.

Glasnogovornica okružnog suda u Innsbrucku rekla je da je majka upućena u centar za psihički poremećene kriminalce. Presuda je još uvijek podložna žalbi.

Dječak je pronađen izgladnjen i lišen vode u Kufsteinu u Tirolu, blizu njemačke granice.

Tužiteljica je rekla da je dijete mjesecima patilo od "paklenih muka". Opisala je kako je dječak bio zaključan u mračnoj sobi, vezan, pretučen i gotovo bez hrane.

Optužbe su se zasnivale na chat porukama i fotografskim dokazima koje su podijelili otac i majka, oboje u dobi od 27 godina. Njih dvoje su se međusobno ohrabrivali smijući se zbog svog sina dok je patio, rekla je tužiteljica.

APA je izvijestila da su roditelji priznali. Otac je rekao sudu da nema objašnjenje za svoje ponašanje. Izrazio je žaljenje i rekao da mu je žao što su njegova druga djeca znala za patnju i smrt svog brata.

Par također ima tri kćerke.