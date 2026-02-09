Šef Pentagona: Tramp preferira dogovoreno rješenje s Iranom, mislim da bi bio mudar izbor da prihvate taj dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp preferira dogovoreno rješenje s Iranom, rekao je u ponedjeljak američki ministar odbrane, pozivajući Teheran da prihvati dogovor koji nudi Vašington, javlja Anadolu.

- Predsjednik je bio jasan Iranu: želi dogovoreno rješenje. Mislim da bi bio mudar izbor da prihvate taj dogovor - rekao je Pete Hegset tokom nacionalne turneje "Arsenal slobode" u Bathu, Maine.

Hegset je rekao da diplomatsku preferenciju administracije podržavaju, kako je to opisao, neusporedive američke vojne sposobnosti.

- Svijet je vidio američke sposobnosti. Mir kroz snagu, odvraćanje u akciji. Bili smo izvan Irana prije nego što je Iran uopće znao da smo tamo. Nijedna druga zemlja to ne može učiniti - misleći na američke napade na Iran tokom 12-dnevnog rata prošlog juna.

Ove izjave su uslijedile dok se Iran i SAD pripremaju za sljedeću rundu pregovora, koji su nastavljeni u Omanu u petak nakon gotovo osmomjesečne suspenzije.

Indirektni pregovori između Teherana i Vapingtona prekinuti su nakon sukoba prošlog juna, tokom kojeg je SAD napao tri ključna iranska nuklearna postrojenja.