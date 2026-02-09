Ilon Mask: "Amerika će 1000% bankrotirati, mogu je spasiti samo AI i roboti"

U opširnom intervjuu s podcasterom Dvarkešom Patelom, u kojem je učestvovao i suosnivač te predsjednik kompanije Stripe, Džon Kolison, Mask je upitan zbog čega je zagovarao agresivne rezove državne potrošnje dok je vodio Odjel za efikasnost vlade (DOGE), ako već vjeruje da će tehnologija snažno podstaći rast bruto domaćeg proizvoda i olakšati otplatu duga.

Direktor Tesle Ilon Mask upozorio je na, kako je naveo, eksplozivan rast američkog javnog duga, poručivši da je finansijski slom Sjedinjenih Američkih Država neizbježan ukoliko umjetna inteligencija i robotika ne transformiraju ekonomiju i ne ublaže teret zaduženosti, piše Forbes.

Mask je odgovorio da su ga prvenstveno zabrinjavali rasipanje i prevare, iako su brojni izvještaji pokazali da su među masovno otpuštenima bili i ključni kadrovi koje je vlada kasnije morala ponovo zaposliti.

- Bez umjetne inteligencije i robotike mi smo zapravo potpuno gotovi, jer se javni dug gomila nevjerovatnom brzinom - poručio je Mask.

Dodao je da samo kamate na američki dug, koji iznosi oko 38,5 biliona dolara, dosežu približno jedan bilion dolara godišnje, čime već premašuju godišnji budžet američke vojske.

Troškovi servisiranja duga veći su čak i od izdvajanja za socijalne programe poput Medicarea. Ipak, američki predsjednik Donald Tramp obećao je povećanje godišnje potrošnje na odbranu na 1,5 biliona dolara, zbog čega bi vojni budžet ponovo mogao premašiti iznos kamata, barem privremeno.

"Bez toga Amerika ide u bankrot"

Osvrćući se na svoj angažman u DOGE-u, Mask je rekao da mu je cilj bio usporiti, kako je naveo, neodrživu fiskalnu putanju Sjedinjenih Američkih Država i kupiti vrijeme dok umjetna inteligencija i robotika ne podstaknu snažniji ekonomski rast.

- To je jedino što može riješiti problem javnog duga. Mi ćemo 1.000 posto bankrotirati kao država i propasti kao zemlja bez umjetne inteligencije i robota - upozorio je Mask.

- Ništa drugo neće riješiti problem javnog duga. Samo nam treba dovoljno vremena da izgradimo umjetnu inteligenciju i robote kako ne bismo bankrotirali prije toga - dodao je.

Slične stavove Mask je iznio i krajem novembra u podcastu Nihila Kamata, kada je rekao da je primjena umjetne inteligencije i robotike "u izuzetno velikim razmjerima" jedino realno rješenje za američku dužničku krizu.

Istovremeno je upozorio da bi nagli rast proizvodnje robe i usluga, potaknut ovim tehnologijama, vjerovatno doveo do snažne deflacije.

- To se čini vjerovatnim jer jednostavno nećete moći povećavati novčanu masu istom brzinom kojom raste količina proizvedene robe i usluga - rekao je Mask.

Rizici deflacije i upozorenja stručnjaka

Deflacija bi, u realnim iznosima, dodatno povećala teret duga, dok bi inflacija u početku mogla olakšati situaciju, ali bi kasniji rast prinosa na obveznice ponovo doveo do naglog rasta troškova kamata.

Sjedinjene Američke Države, ipak, imaju određene strukturne prednosti jer dolar i dalje služi kao globalna rezervna valuta, što Ministarstvu finansija omogućava zaduživanje po nižim kamatnim stopama nego što bi to inače bilo moguće.

Mogućnost da SAD izdaje dug u vlastitoj valuti, kao i kapacitet američke centralne banke da otkupljuje državne obveznice, dodatno smanjuju rizik od potpunog bankrota.

Uprkos tome, Odbor za odgovorni savezni budžet upozorio je prošlog mjeseca da se Sjedinjene Američke Države nalaze na fiskalnoj putanji koja bi mogla dovesti do čak šest različitih vrsta kriza javnih finansija.

Iako je, kako su naveli, "nemoguće" precizno predvidjeti trenutak sloma, "neki oblik krize gotovo je neizbježan" ukoliko se pravac fiskalne politike ne promijeni, poručeno je u njihovom izvještaju.