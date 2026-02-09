Pucnjava u srednjoj školi u Americi: Jake policijske snage na terenu, ima povrijeđenih

Zvaničnici savezne države Merilend saopćili su da je u ponedjeljak poslijepodne došlo do pucnjave u jednoj obrazovnoj ustanovi, pri čemu je najmanje jedna osoba ranjena vatrenim oružjem. Pucnjava se dogodila u srednjoj školi Tomas S. Vuton, koja je odmah stavljena pod potpunu blokadu, dok su učenici i školsko osoblje uvedeni u sigurnosni režim "potpunog zatvaranja".

Na terenu su raspoređene jake policijske snage koje osiguravaju školski objekt i provode intenzivnu istragu. Nadležni organi potvrdili su da su svi putevi koji vode prema školi trenutno zatvoreni za saobraćaj kako bi se omogućio nesmetan prolaz policiji i hitnim službama.

Roditeljima je upućen jasan apel da se ne okupljaju ispred srednje škole Tomas S. Vuton, već da se upute prema obližnjoj osnovnoj školi Robert Frost, koja se nalazi na adresi 9201 Skot Drajv. Ta lokacija je zvanično određena kao mjesto za okupljanje porodica, gdje će roditelji moći dobiti provjerene informacije o stanju i sigurnosti učenika.

Za sada nema zvaničnih informacija o zdravstvenom stanju ranjene osobe, niti o mogućem motivu napada. Policija savezne države Merilend nastavila je potragu za osumnjičenim, dok se građanima savjetuje da do daljnjeg izbjegavaju ovo područje i poštuju upute nadležnih službi.