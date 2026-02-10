Netanjahu kod Trampa: Pokušaj da se pregovori s Iranom prošire ili pritisak pretvori u silu

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) u utorak putuje u Vašington (Washington) s ciljem da ohrabri američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) da proširi okvir složenih i rizičnih nuklearnih pregovora s Iranom.

Razgovori su obnovljeni prošle sedmice, dok je u regionu istovremeno pojačano američko vojno prisustvo.

Izrael već godinama insistira da Iran u potpunosti prekine obogaćivanje urana, da značajno smanji svoj program balističkih projektila te da prekine veze s militantnim organizacijama širom Bliskog istoka. Teheran je te zahtjeve dosljedno odbacivao, poručujući da bi pristao isključivo na ograničene ustupke u nuklearnom programu, ali samo u zamjenu za ukidanje sankcija.

Masovni protesti

Još uvijek nije jasno da li su brutalno gušenje masovnih protesta u Iranu prošlog mjeseca ili premještanje ključnih američkih vojnih kapaciteta u region uticali na spremnost iranskog rukovodstva da napravi kompromis. Također ostaje otvoreno pitanje da li je Tramp uopće zainteresiran za dodatno proširivanje ionako teških pregovora.

Netanjahu, koji će u Washingtonu boraviti do srijede, decenijama u svojoj političkoj karijeri zagovara snažniji američki pritisak na Iran. Ti napori su prošle godine urodili plodom kada su se Sjedinjene Američke Države pridružile Izraelu u dvanaestodnevnim zračnim napadima na iranske vojne i nuklearne ciljeve. Mogućnost nove vojne akcije protiv Irana vjerovatno će biti jedna od tema razgovora ove sedmice.

Posjeta izraelskog premijera dolazi dvije sedmice nakon što su Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i njegov zet te savjetnik za Bliski istok Džared Kušner (Jared Kushner) u Jerusalemu razgovarali s Netanjahuom. Američki izaslanici su u petak u Omanu održali indirektne razgovore s iranskim ministrom vanjskih poslova.

Ograničavanje balističkih projektila

- Premijer smatra da svaki pregovori moraju uključivati ograničavanje balističkih projektila i okončanje podrške iranskoj osi - saopćeno je tokom vikenda iz Netanjahuovog ureda, uz referencu na militantne grupe koje podržava Iran, poput palestinskog Hamasa i libanskog Hezbolaha (Hezbollah).

Godine nuklearnih pregovora donijele su vrlo malo pomaka otkako je Tramp, uz snažno ohrabrenje Izraela, povukao SAD iz sporazuma s Iranom iz 2015. godine. Iran je pokazivao minimalnu spremnost da otvori druga sporna pitanja, čak i nakon ponovljenih udara i ozbiljnih nazadovanja. Ipak, sastanak s Trampom daje Netanjahuu priliku da utiče na tok procesa, ali i da učvrsti svoju političku poziciju u zemlji.

- Očigledno je da živimo u danima u kojima se donose odluke, Amerika bi uskoro trebala okončati svoje vojno nagomilavanje i pokušava do kraja iscrpiti mogućnosti pregovora - kaže Johanan Plesner (Yohanan Plesner), čelnik Izraelskog instituta za demokratiju, think tanka sa sjedištem u Jerusalemu.

- Ako želite imati utjecaj na proces, samo se dio toga može raditi preko Zooma."

Tramp je prošlog mjeseca zaprijetio vojnom akcijom protiv Irana zbog ubistava demonstranata i strahova od masovnih pogubljenja, nakon čega je dodatno ojačao američko vojno prisustvo u regionu. Tokom gušenja protesta, izazvanih teškom ekonomskom situacijom, ubijene su hiljade ljudi, dok su desetine hiljada uhapšene.

Nakon što su se protesti uglavnom stišali, fokus američke administracije ponovo se prebacio na iranski nuklearni program, za koji SAD, Izrael i druge zemlje već dugo sumnjaju da je usmjeren ka razvoju nuklearnog oružja. Iran, s druge strane, tvrdi da je program isključivo mirnodopski i da ima pravo na obogaćivanje urana u civilne svrhe.

Sima Šajn (Sima Shine), stručnjakinja za Iran i bivša uposlenica izraelske obavještajne službe Mossad, danas analitičarka u Institutu za studije nacionalne sigurnosti u Izraelu, ističe da Izrael strahuje od mogućnosti da SAD postigne ograničen dogovor s Iranom, prema kojem bi Teheran privremeno obustavio obogaćivanje urana.

Takav sporazum, kojim bi obogaćivanje bilo zaustavljeno na nekoliko godina, omogućio bi Trampu da proglasi političku pobjedu. Međutim, prema izraelskom stavu, svaki dogovor koji ne bi trajno ugasio iranski nuklearni program i smanjio arsenal balističkih projektila na kraju bi prisilio Izrael na novi talas vojnih udara, smatra Šajn.

Obogaćivanje uranom

Postoji mogućnost da Iran ionako trenutno nije u stanju obogaćivati uran zbog štete nastale tokom prošlogodišnjih napada, što ideju o privremenom moratoriju čini privlačnijom.

U novembru je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio da Iran više ne obogaćuje uran zbog oštećenja nastalih tokom prošlogodišnjeg rata. U američkim i izraelskim zračnim udarima u Iranu poginulo je gotovo 1.000 ljudi, dok su iranski raketni napadi na Izrael usmrtili skoro 40 osoba.

I dalje nije poznato koliku je štetu pretrpio iranski nuklearni program, budući da inspektorima Međunarodne agencije za atomsku energiju još nije dozvoljen pristup bombardovanim postrojenjima. Ipak, satelitski snimci ukazuju na određenu aktivnost na dvije lokacije.