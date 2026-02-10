Američka vojska napala brod na Pacifiku i ubila dvije osobe: Tvrde da su prevozili drogu

Američka vojska saopćila je da je u noći s ponedjeljka na utorak, po srednjoevropskom vremenu, izvela napad na brod u istočnom Pacifiku, pri čemu su poginule dvije osobe.

Objavom je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) potvrdila da se nastavlja kampanja usmjerena na zaustavljanje puta droge prema Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema saopćenju američke administracije, i ovaj brod je navodno učestvovao u krijumčarenju narkotika. Uz to je naglašeno da je američka vojska u napadu imala tehničku podršku Ekvadorskog centra za koordinaciju pomorskog spašavanja.

Do kraja prošle godine američka vojska, prema vlastitim podacima, likvidirala je skoro sto osoba za koje se sumnjalo da su krijumčarile drogu plovnim putevima, dok su se napadi na brodove u 2026. donekle prorijedili.