Veliki protesti u Sidneju: Demonstranti se sukobili s policijom, uhapšeno 30 osoba

Demonstranti u Sidneju sukobili su se s policijom dok su izražavali nezadovoljstvo zbog posjete izraelskog predsjednika Isaka Hercoga (Isaac Herzog) pri čemu je uhapšeno 30 osoba.

Demonstranti su organizovali protestni skup te su optužili policiju i čuvare reda za upotrebu žestoke sile, dok su čelnici Novog Južnog Walesa branili postupke policije prilikom protesta koji je okupio skoro sedam hiljada ljudi u centru Sidneja.

Sukobi između demonstranata i policije dogodili su se kada su okupljeni pokušali krenuti prema parlamentu ove australske savezne države. Policija je zvanično navela da su brojni demonstranti pokušali nezakonito probiti policijske blokade kada je i došlo do fizičkih obračuna.