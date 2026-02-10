POSJETA HERCOGA

Veliki protesti u Sidneju: Demonstranti se sukobili s policijom, uhapšeno 30 osoba

Policija je zvanično navela da su brojni demonstranti pokušali nezakonito probiti policijske blokade

Sukob demonstranata i policije. ABC News

Dž. R.

10.2.2026

Demonstranti u Sidneju sukobili su se s policijom dok su izražavali nezadovoljstvo zbog posjete izraelskog predsjednika Isaka Hercoga (Isaac Herzog) pri čemu je uhapšeno 30 osoba.

Demonstranti su organizovali protestni skup te su optužili policiju i čuvare reda za upotrebu žestoke sile, dok su čelnici Novog Južnog Walesa branili postupke policije prilikom protesta koji je okupio skoro sedam hiljada ljudi u centru Sidneja.

Sukobi između demonstranata i policije dogodili su se kada su okupljeni pokušali krenuti prema parlamentu ove australske savezne države. Policija je zvanično navela da su brojni demonstranti pokušali nezakonito probiti policijske blokade kada je i došlo do fizičkih obračuna.

Policija je uz to navela da je pokušala zaustaviti proboj demonstranata jer se istovremeno u Međunarodnom kongresnom centru održavao skup jevrejske zajednice povodom komemoracije žrtvama terorističkog napada na plaži Bondi te da su svojim djelovanjem htjeli zaustaviti potencijalni sukob dvije strane.

U nekom trenutku policija je upotrijebila suzavce kako bi rastjerala okupljene.

- Okolnosti su bile teške za policiju koja je pokušavala smiriti situaciju - izjavio je Kris Mins (Chris Minns), premijer savezne države Novi Južni Wales.

Izraelski predsjednik Hercog ovih dana će posjetiti nekoliko australskih gradova radi izražavanja solidarnosti s australskom jevrejskom zajednicom nakon masovne pucnjave prošle godine. Nemili događaj desio se 14. decembra 2025. povodom Hanuke na plaži Bondi u Sydneyu, pri čemu je ubijeno petnaest osoba.

