Prvi izbori u Bangladešu nakon velike pobune Generacije Z: Više od 1.000 mladih izgubilo živote u borbi za budućnost

Generacija Z je u Bangladešu svrgnula autokratu u velikoj pobuni, a u četvrtak će biti održani prvi izbori.

To je ustanak o kojem su desetine miliona mladih ljudi sanjale da bi mogao zacrtati novi kurs za njihovu zemlju.

Slike dugogodišnje liderice Šeik Hasine kako bježi helikopterom dok su demonstranti upali u njenu rezidenciju u ljeto 2024. godine izazvale su šok širom svijeta, inspirišući druge pokrete mladih protiv korupcije i nepotizma koji su pomogli u rušenju vlada u Nepalu i Madagaskaru.

Moć revolucije

Mnogi su sretni što je Hasininih 15 godina vladavine, obilježenih optužbama za namještene izbore, pljačku državnih resursa i brutalno gušenje neistomišljenika, završeno.

- Revolucija je pokazala moć onoga što generacija Z može postići - rekao je za CNN Mirza Shakil, student koji je učestvovao u protestima za svrgavanje Hasine.

Ali dva kandidata koji najvjerovatnije vode Bangladeš u budućnost nakon Hasine daleko su od onih koji su riskirali sve na barikadama i ulicama da je sruše.

Jedan je 60-godišnji potomak političke dinastije koja decenijama dominira bangladeškom politikom. Drugi je 67-godišnji islamistički lider čija stranka ne stavlja nijednu žensku kandidatkinju na izborima.

- Sanjali smo o zemlji u kojoj će svi ljudi, bez obzira na spol, rasu ili vjeru, imati jednake prilike - rekao je za Reuters Sadman Mujtaba Rafid, još jedan od bivših demonstranata.

Brutalna odmazda

- Očekivali smo promjene politika i reforme, ali to je daleko od onoga o čemu smo sanjali - dodao je.

Pad Hasine počeo je studentskim demonstracijama zbog kvota za poslove u državnoj službi. Kao odgovor na to, njena vlada je pokrenula brutalnu i krvavu odmazdu koja je samo podstakla pokret i izvela još više ljudi na ulice.

Protesti su se ubrzo proširili cijelom zemljom, a kada je vojska saopštila da neće pucati na demonstrante, bilo je jasno da je Hasinina vladavina gotova.

U avgustu 2024. godine, studenti su upali u njenu službenu rezidenciju, rušeći zidove i pljačkajući njen sadržaj, prisilivši je da pobjegne u susjednu Indiju.

Prošlog novembra, sud u Daki osudio je Hasinu na smrt u odsustvu zbog njene uloge u nemirima, u kojima Ured UN-a za ljudska prava procjenjuje da je ubijeno oko 1.400 ljudi. Hasina se sada nalazi u ulozi piona u napetom zastoju između dvije zemlje, dok Bangladeš zahtijeva njenu ekstradiciju kako bi se suočila s pravdom za zločine za koje ona tvrdi da ih nije počinila. Njenoj partiji, Awami League, zabranjeno je učešće na predstojećim izborima.

Odsustvo Hasine i njene stranke bilo je od velike koristi za njenog historijskog rivala, Nacionalističku partiju Bangladeša (BNP). Njen lider, Tarique Rahman, sin bivše premijerke i ogorčene Hasinine rivalke, pokojne Khaleda Zije, vratio se u Bangladeš nakon 17 godina egzila i sada se čini kao favorit za pobjedu.

Nasilna politička scena

Još jedna grupa iz "stare garde" koja uživa u povratku je Jamaat-e-Islami, najveća islamistička partija u zemlji, koja doživljava preporod nakon godina potiskivanja pod Hasinom. U međuvremenu, Nacionalna građanska partija (NCP), politička stranka koju su osnovali studenti nakon ustanka, bori se da se značajnije probije na rascjepkanu i često nasilnu političku scenu Bangladeša.

Krajem decembra, NCP je šokirao mnoge objavom saveza sa Jamaat-e-Islami. Taj pakt se djelimično odnosi na zaštitu, rekla je Naomi Hossain, profesorica razvojnih studija na Univerzitetu SOAS u Londonu.

- Neki u NCP-u imaju velike šanse da dobiju mjesta ako se udruže sa Jamaatom. Nadalje, u "nasilnom političkom okruženju", parlamentarni status nudi zaštitu, a bez njega lideri strahuju da će biti "vrlo ranjivi na odmazdu" - rekla je za CNN.

Niz nasilnih sukoba usmjerenih prema kandidatima i vjerskim manjinama pokidao je živce javnosti. Privremena vlada, predvođena nobelovcem Muhammadom Yunusom, suočila se s kritikama jer nije u stanju održati red i mir u zemlji. Ova nestabilnost je u suprotnosti s nadama koje su mnogi studenti demonstranti prvobitno imali.

- NCP je "obećao reformu, inkluzivnost i mnoge druge stvari", Savez sa partijom koja nije istakla nijednu kandidatkinju čini se kao izdaja. To je "sraman incident" - rekla je studentica demonstrantkinja Nazifa Jannat.

Ipak, glasanje u četvrtak mnogi opisuju kao prve slobodne i poštene izbore u više od decenije, a na ulicama Dake vlada raspoloženje iščekivanja.

- Izbori mogu donijeti nešto novo - rekao je za CNN Shakil, bivši demonstrant.