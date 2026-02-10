Tramp prijeti blokadom novog mosta između SAD i Kanade

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) je zaprijetio da će blokirati otvaranje novog mosta preko rijeke Detroit, koji je izgradila Kanada, zahtijevajući da Kanada preda barem polovinu vlasništva nad mostom i pristane na druge neodređene zahtjeve u svom najnovijem napadu u pitanjima prekogranične trgovine.

- Pregovore ćemo započeti odmah. Sa svim što smo im dali, trebali bismo posjedovati, možda, barem jednu polovinu ove imovine, naveo je Trump u dugoj objavi na društvenim mrežama, žaleći se da Sjedinjene Države neće dobiti ništa od mosta i da Kanada nije koristila američki čelik za njegovu izgradnju.

Međunarodni most Gordie Howe, nazvan po kanadskoj hokejaškoj zvijezdi koji je 25 sezona igrao za Detroit Red Wings, trebao je biti otvoren početkom 2026. godine, prema informacijama na web stranici projekta. O projektu je pregovarao bivši guverner Mičigena (Michigana) Rik Sinder (Rick Snyder) - republikanac - a platila ga je kanadska vlada kako bi se ublažile gužve na postojećem mostu Ambassador i tunelu Detroit-Windsor. Radovi su u toku od 2018. godine.

Nije jasno kako bi Tramp pokušao spriječiti otvaranje mosta, a Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar. Kanadska ambasada u Washingtonu također nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar.

Trampova prijetnja dolazi u trenutku kada se odnosi između SAD-a i Kanade sve više pogoršavaju tokom drugog mandata američkog predsjednika. Trgovinski sporazum između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade ove godine će biti preispitan, a Tramp je zauzeo tvrd stav prije tih razgovora, uključujući i izdavanje novih carinskih prijetnji.

Kanadski premijer Mark Karnej (Mark Carney), u međuvremenu, na svjetskoj sceni se oglasio protiv ekonomske prisile od strane Sjedinjenih Država.

Senatorica Elisa Slotkin (Elissa Slotkin), demokratkinja iz Mičigena, rekla je da je projekat koji finansira Kanada "ogroman dobitak" za njenu državu i njenu ekonomsku budućnost.

- Moći ćete prevoziti teret iz Montreala u Majami (Miami) bez zaustavljanja na uličnom semaforu, rekla je Slotkin za Associated Press.

- Dakle, pucati sebi u nogu i prijetiti mostu Gordie Howe znači da je ovaj tip potpuno izgubio pojam o tome šta je dobro za nas, a šta je samo zloba prema Kanađanima, kazala je Slotkin.



