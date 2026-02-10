Objavljen snimak kada su čuvari zatvora pronašli Epstinovo tijelo

Najnoviji snimak nadzornih kamera u zatvoru gdje je bio Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) koji je objavio The Telegraph prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari otkrili njegovo tijelo.

Epstin je bio držan u Kazneno-popravnom centru Metropolitan u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije kada je pronađen u besvjesnom stanju 10. avgusta 2019. godine.

Okolnosti samoubistva finansijera i njegove veze s visoko pozicioniranim javnim ličnostima, uključujući predsjednike, medijske tajkune i kraljevsku porodicu, podstakle su teorije zavjere da bi njegova smrt mogla biti zagonetna.

Do sada, nijedan snimak tog trenutka nije objavljen.

Skriven unutar zbirke od tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, The Telegraph je pronašao i objavio videosnimak koji prikazuje tačno kada je oficir u 6:30 sati ujutro otkrio Epstinovo tijelo.

Može se vidjeti obris zatvorskog čuvara kako se približava sigurnosnom stolu pored izolovanog sprata na kojem se nalazila Epstinova ćelija. Otprilike 10 sekundi kasnije, čuvar kreće prema ćeliji u kojoj je pronađeno Epstinovo tijelo.

Malo više od minute kasnije, čuvar se kreće naprijed-nazad između stola i zatvorskog bloka, gdje mu se kasnije pridružuju još dvojica. Epstin je proglašen mrtvim u 6:39 ujutro.