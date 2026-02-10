Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POČINIO SAMOUBISTVO

Objavljen snimak kada su čuvari zatvora pronašli Epstinovo tijelo

Okolnosti su potaknule teorije zavjere da bi njegova smrt mogla biti zagonetna

Detalj sa snimka. Screenshot / X

Dž. R.

10.2.2026

Najnoviji snimak nadzornih kamera u zatvoru gdje je bio Džefri Epstin (Jeffrey Epstein) koji je objavio The Telegraph prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari otkrili njegovo tijelo.

Epstin je bio držan u Kazneno-popravnom centru Metropolitan u Njujorku pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije kada je pronađen u besvjesnom stanju 10. avgusta 2019. godine.

Okolnosti samoubistva finansijera i njegove veze s visoko pozicioniranim javnim ličnostima, uključujući predsjednike, medijske tajkune i kraljevsku porodicu, podstakle su teorije zavjere da bi njegova smrt mogla biti zagonetna.

Do sada, nijedan snimak tog trenutka nije objavljen.

Skriven unutar zbirke od tri miliona deklasifikovanih dokumenata koje je objavilo Ministarstvo pravde SAD, The Telegraph je pronašao i objavio videosnimak koji prikazuje tačno kada je oficir u 6:30 sati ujutro otkrio Epstinovo tijelo.

Može se vidjeti obris zatvorskog čuvara kako se približava sigurnosnom stolu pored izolovanog sprata na kojem se nalazila Epstinova ćelija. Otprilike 10 sekundi kasnije, čuvar kreće prema ćeliji u kojoj je pronađeno Epstinovo tijelo.

Malo više od minute kasnije, čuvar se kreće naprijed-nazad između stola i zatvorskog bloka, gdje mu se kasnije pridružuju još dvojica. Epstin je proglašen mrtvim u 6:39 ujutro.

FBI kaže da je Epstin oduzeo sebi život, a to je potkrijepljeno dokazima iz obdukcije izvršene devet dana nakon njegove smrti.

Istražitelji su također rekli da od trenutka kada je Epstein zaključan u svoju ćeliju u 22:40 sati 9. augusta, pa sve do oko 6:30 sati sljedećeg jutra, "niko nije ušao u bilo koji od blokova SHU-a (specijalne stambene jedinice u kojoj je držan)".

Međutim, ova sugestija je dovedena u sumnju nakon što novoobjavljeni snimci nadzora iz Epstinovih fajlova pokazuju narandžasti oblik koji se kreće uz stepenice prema Epstinovoj ćeliji u 22:39 sati.

Ured generalnog inspektora Ministarstva pravde i FBI donijeli su različite zaključke na osnovu snimka.

U zapisniku FBI-a mutna slika opisuje se kao "vjerovatno zatvorenik". Međutim, generalni inspektor ju je zaveo kao oficira koji nosi narandžasto "platno ili posteljinu", navodeći to u svom konačnom izvještaju kao "neidentifikovanog zatvorskog čuvara".

# SNIMAK
# JEFFREY EPSTEIN
# SAMOUBISTVO
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.