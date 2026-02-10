Fidan: Ne mislim da je promjena vlasti moguća u Iranu, to su prazni snovi

Turski šef diplomatije Hakan Fidan poručio je da se napetosti između SAD i Irana mogu prevazići kroz kreativnu diplomatiju te da trenutno ne postoji neposredna opasnost od rata. Istakao je da je prvi kontakt dviju strana nakon dužeg vremena stvorio pozitivnu atmosferu i pokazao spremnost obje strane da traže rješenje.

- Nakon prvog kontakta poslije duge pauze, pojava pozitivne atmosfere je važna za nas. Moramo pronaći kreativno rješenje i vidimo da obje strane imaju volju za rješavanjem pitanja. Za sada se čini da barem ne postoji neposredna prijetnja ratom - rekao je Fidan.

Primarno pitanje

Šef turske diplomatije istakao je da je pitanje Irana u fokusu Ankare, upozoravajući da regija ne bi mogla podnijeti još jedan rat, te da turski predsjednik Redžep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) pomno prati ovaj dosje.

Potvrdio je da su iranski i američki zvaničnici prije dva dana održali rijetke razgovore u Omanu, o čemu je iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) informisao svoje kolege. Fidan smatra da bi postizanje rješenja o iranskom pitanju otvorilo vrata za rješavanje drugih problema, napominjući da je nuklearni spor primarno pitanje između SAD i globalne sigurnosti, dok su ostale teme regionalnog karaktera.

Komentarišući demonstraciju sile s obje strane – američko raspoređivanje flote i bombardera te iranske najave o povećanju broja projektila – Fidan je rekao da to ne treba iznenađivati jer se strane često pripremaju za alternativne scenarije.

- Prvo se radi o demonstraciji snage, a drugo o spremnosti. Svaki potencijalni sukob bio bi skup za obje strane - dodao je.

Prazni snovi

Na pitanje novinara da li smatra da bi američki zračni napadi mogli dovesti do promjene vlasti u Iranu, Fidan je bio jasan.

- Ne mislim da je promjena vlasti moguća u Iranu. Vlasti se ne mijenjaju zračnim napadima - rekao je Fidan, nazivajući takva očekivanja "praznim snovima".

Prema njegovom mišljenju, realniji scenarij bi bio slabljenje vlade zbog nemogućnosti pružanja javnih usluga, što bi natjeralo vodstvo na radikalne odluke, ali ne i pad sistema izvana.

Osvrnuo se i na nuklearni program, pojašnjavajući da Iran ne gradi bombu, već razvija sposobnosti bliske tome.

- Ljudi ovo pogrešno razumiju. Oni ne proizvode bombu, niti postoje dokazi da to namjeravaju, ali obogaćuju uranij na nivo koji izaziva zabrinutost. Problem je obogaćivanje uranija - pojasnio je Fidan.

Zajednička platforma

Turski ministar je naglasio da je Turska početkom februara održala opsežne konsultacije s regionalnim partnerima, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju, Egipat i Ujedinjene Arapske Emirate, predlažući zajedničku platformu za izgradnju konsenzusa oko iranskog pitanja, slično kao što je učinjeno po pitanju Gaze.

Govoreći o Siriji, Fidan je rekao da je napredak u očuvanju teritorijalnog integriteta ograničen, ali da je ključno proces voditi dijalogom, a ne krvoprolićem. Pozdravio je povlačenje terorističke organizacije YPG/PKK iz određenih područja, ali je naglasio da nepovjerenje i dalje postoji te da se moraju poduzeti dodatni koraci za stabilizaciju.

Podsjetimo, Ankara, koja održava bliske veze i s Iranom i s SAD, zagovara dijalog otkako su tenzije eskalirale, a Turska je ranije spominjana i kao moguća lokacija za direktne pregovore prije nego što je dogovoreno da se oni održe u Omanu.