Epstinova bivša djevojka spremna da progovori o umiješanosti Trampa i Klintona: Ovo je uslov

Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), bivša djevojka Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina), odbila je odgovarati na pitanja zastupnika Predstavničkog doma tokom saslušanja u ponedjeljak.

Maksvel je naglasila da bi, ako predsjednik Donald Tramp okonča njenu zatvorsku kaznu, bila spremna svjedočiti da ni on ni bivši predsjednik Bil Klinton nisu učinili ništa loše u svojim vezama s Epstinom.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma tražio je da Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima, odgovori na nekoliko pitanja, što je ona odbila pozivajući se na svoja prava iz Petog amandmana.

Tokom saslušanja advokat David Oscar Markus izjavio je kako je "Maksvel spremna da govori u potpunosti i iskreno ako joj predsjednik Tramp odobri pomilovanje".