Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLUŽI ZATVORSKU KAZNU

Epstinova bivša djevojka spremna da progovori o umiješanosti Trampa i Klintona: Ovo je uslov

Dosadašnja saznanja pokazuju kako su i Tramp i Klinton provodili vrijeme s Epstinom 1990-ih i početkom 2000-ih

Jeffrey Epstein i Ghislaine Maxwell 2005. godine. Platforma X

M. P.

10.2.2026

Gislejn Maksvel (Ghislaine Maxwell), bivša djevojka Džefrija Epstina (Jeffreyja Epsteina), odbila je odgovarati na pitanja zastupnika Predstavničkog doma tokom saslušanja u ponedjeljak.

Maksvel je naglasila da bi, ako predsjednik Donald Tramp okonča njenu zatvorsku kaznu, bila spremna svjedočiti da ni on ni bivši predsjednik Bil Klinton nisu učinili ništa loše u svojim vezama s Epstinom.

Nadzorni odbor Predstavničkog doma tražio je da Maksvel, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima, odgovori na nekoliko pitanja, što je ona odbila pozivajući se na svoja prava iz Petog amandmana.

Tokom saslušanja advokat David Oscar Markus izjavio je kako je "Maksvel spremna da govori u potpunosti i iskreno ako joj predsjednik Tramp odobri pomilovanje".

Dodao je da i Tramp i Klinton "nisu krivi ni za kakvo krivično djelo", ali da "samo gospođa Maksvel može objasniti zašto, a javnost ima pravo na to objašnjenje".

S druge strane, Demokrate navode kako je ovo drzak pokušaj Maksvel da Tramp okonča njenu zatvorsku kaznu.

Usred skandala oko Epstinovog zlostavljanja koje je doprlo do najviših nivoa i vlada širom svijeta, traga se za svima koji su bili povezani s Epstinom i koji su možda doprinijeli širenju njegove mreže trgovine ljudima. Dosadašnja saznanja pokazuju kako su i Tramp i Klinton provodili vrijeme s Epstinom 1990-ih i početkom 2000-ih, ali nisu bili optuženi za nedjela.

# BILL CLINTON
# DONALD TRUMP
# JEFFREY EPSTEIN
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.